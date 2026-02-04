Antena Căutare
Mireasa, sezonul 13. Claudia a criticat-o dur pe Daniela. Cele două au fost implicate într-un nou conflict. Ce s-a întamplat

Claudia a folosit cuvinte grele la adresa Danielei într-o discuție cu doamna Melinda. De asemenea, cele două au intrat într-un nou conflict la primele ore ale dimineții, chiar înainte de emisia de marți.

Publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026, 12:32 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 13:05

Sar scântei între Daniela și Claudia. Tensiunile dintre cele două sunt tot mai vizibile la Mireasa: Meciul Iubirii. De curând, concurentele au avut parte de o nouă discuție acidă în fața colegelor de emisiune.

Mai mult, Claudia a aruncat cu vorbe dure la adresa Danielei în timp ce vorbea cu doamna Melinda. Tânăra și-a stăpânit cu greu reacțiile în prezența mamelor.

Ce a putut să spună Claudia despre Daniela înainte de emisia live de marți din Mireasa sezon 13

Cunoașterea rapidă dintre Darius și Daniela a fost intens dezbătută în Casa fetelor. Așadar, Claudia nu s-a mai putut abține și a reacționat dur la adresa Danielei din cauza faptului că nu spune lucrurile în față.

„Ea nu vorbește cu toată lumea în față, ea spune pe la spate! Halima așa este ea, mai distractivă, dar nu înțeleg de ce se supără Daniela. Am văzut că ea este așa cu toate fetele, nu doar cu Halima!

Daniela, cu ochii în lacrimi în direct. Fata nu vrea să mai fie implicată în discuțiile despre Darius

Eu nu suport persoanele care vorbesc pe la spate, urăsc asta, iar Daniela face chestia asta. Când are ceva de spus nu vine să îți zică în față, ci se duce și spune altcuiva.”, a fost vorbele pe care tânăra le-a spus doamnei Melinda.

Claudia și Daniela, implicate într-un nou conflict la Mireasa: Meciul Iubirii

Un nou conflict a încins spiritele în casa Mireasa. Claudia i-a adresat cuvinte acide Danielei după ce fata a sfătuit o colegă să poarte ruj roșu la sacou albastru.

„Cu ruj roșu îți stă bine pentru că tu ești creolă la față și automat ți se potrivește”, a fost replica Danielei ce a scos-o din sărite pe Claudia.

„Îi stă bine cu ruj roșu când are o ținută corespunzătoare, nu albastru!”, a răspuns concurenta.

„Lasă, Claudia! Ține-ți părerea pentru tine! Nu te-a întrebat pe tine”, i-a zis Daniela.

„Nu e vorba de părerea mea, e vorba că nu trebuie să-i spui niște chestii când se vede clar că nu i-ar sta bine cu ruj roșu la sacou albastru!”, a mai adăugat Claudia.

„Ce aveți, mă?! Scandal de dimineață!”, a fost reacția celorlalte concurente la conflictul dintre Daniela și Claudia.

Marian a primit o scrisoare de la Diana. La ce gest a apelat băiatul: „O așteptam de mult timp"

„Păi Claudia are o problemă cu tot ce vorbesc eu”, a mai evidențiat Daniela.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 3 februarie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Colaj cu Daniela și Claudia la Mireasa sezon 13 în baie
+1
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Comentarii


