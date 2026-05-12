Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe i-a atras atenția Ralucăi în live. Ce a putut să spună fata: „Nu este ok!”

Raluca a folosit cuvinte grele la adresa Claudiei și lui Denis. De asemenea, vorbele sale din emisia live de marți de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 12 mai 2026, au făcut-o pe Simona Gherghe să-i atragă atenția.

Denis și Claudia se află în centrul atenției de când au decis să se apropie. Interacțiunea dintre ei a fost o adevărată surpriză pentru concurenți, în mod special pentru Raluca, care nu s-a putut abține și făcut dezvăluiri uluitoare despre aceștia.

Tânăra a dezvăluit, în nenumărate rânduri, că-i pare rău de relația de prietenie pe care o are cu Claudia. De asemenea, fata a adus cuvinte jignitoare la adresa lui Denis. Un lucru este cert, cei doi sunt într-un „război” de proporții.

„Cred că vrea să mai rămână în competiție. Îi place casa, îi plac oamenii, îi place ce se întâmplă aici și e un prilej bun de care se leagă să fie votat. (...) Nu o să fie de durată, eu așa simt! Părerea mea sinceră e că are o strategie. Nu mai trebuie să fac parte din această ecuație”, a precizat Raluca.

„Nu mai vreau să vorbesc cu ea, nu vreau să o mai văd în fața ochilor! Doamne, ce fată rea! Nu m-a lăsat în pace deloc cât am relaționat cu el. Ea e cea mai puternică și cea mai șmecheră femeie. Face cât 10 femei pentru că este cât 10 femei, îmi pare rău!

M-a luat de proastă, ce-i drept! Are un caracter mizer! Asta este învățarea mea de minte. Îmi vine să spun multe cuvinte pentru că am avut încredere într-un am atât de...”, a mai adăugat ea.

În emisia live de marți de la Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 12 mai 2026, Simona Gherghe a ținut să-i atragă atenția Ralucăi pentru jignirile aduse celor doi concurenți.

„Nu vorbim așa la adresa nimănui! Ai folosit niște cuvinte urâte. (...) Asta e părerea ta și te rog să nu mai folosești etichete”, a spus prezentatoarea TV.

„Ți-aș sugera să nu mă mai jignești pentru că eu nu te-am jignit! Mulțumesc!”, a fost reacția Claudiei la materialul văzut cu Raluca.

O replică tăioasă a fetei la adresa Claudiei a deranjat-o și mai tare pe Simona Gherghe: „Te-aș ruga să nu mai înjuri, chiar și în engleză, pentru că este sub demnitatea ta și din respect pentru telespectatori. Hai să îți reamintesc un lucru pe care eu îl spun de multe ori. Aș vrea să nu mai folosiți etichete, să nu vă mai jigniți, atacați și în niciun caz nu acceptăm body shaming la Mireasa. Sunteți diferiți că așa sunt oamenii! Nu e ok!”

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

