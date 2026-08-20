Mireasa, sezon 14. Ce note au primit Valentin, Emanuel și Andrei Beleuț de la fete. Tradiția de la Capricii a continuat

La Mireasa, Capriciile Iubirii, fetele au vizionat a doua oară cărțile de vizită ale băieților și le-au dat câte o notă. După ce în ediția precedentă Radu și Adrian au fost punctați de fete, Valentin, Emanuel și Andrei au venit și ei la „evaluare”. Dintre cei 3 băieți, fetele l-au ales pe Valentin pentru un speed date.
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Ce note au luat Valentin, Emanuel și Andrei Beleuț de la fetele de la Mireasa. Care dintre ei a primit cea mai mică medie
Fetele au dat note pentru Valentin, iar băiatul se poate lăuda cu o medie mare, având în vedere exigența unora dintre concurente. (7,38 media).
Veronica i-a acordat lui Valentin nota 6
Andreea - nota 7 pentru Valentin
Claudia - 8
Anne-Mary - 8
Maria - 8,50
Rebeca - seen
Irina - 6
Amira - 9
Paula - 9
Pentru Emanuel notele au fost ceva mai mici decât la Valentin, însă media este de trecere: 5,85
Maria - nota 7 pentru Emanuel
Rebeca - 5
Irina - 9
Evelina - 5
Amira - 5
Andreea - 5
Claudia - 6
Anne-Mary - 7
Paula - 2,5
Veronica - 7
S-a deschis catalogul și pentru Andrei Beleuț și a primit media de 4,55.
Evelina - nota 5 pentru Andrei
Amira - 6
Irina - 7
Rebeca - seen
Maria - 4
Andreea - 1
Claudia - 4
Anne-Marry- 6
Paula - 1
Veronica - 7