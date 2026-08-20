Mireasa, sezon 14. Ce note au primit Valentin, Emanuel și Andrei Beleuț de la fete. Tradiția de la Capricii a continuat

Tradiția notelor de la Mireasa, Capriciile Iubirii a continuat în emisia de pe 19 august 2026. Așadar, s-a deschis catalogul pentru Valentin, Emanuel și Andrei Beleuț, iar concurentele au punctat atracția la prima vedere.

La Mireasa, Capriciile Iubirii, fetele au vizionat a doua oară cărțile de vizită ale băieților și le-au dat câte o notă. După ce în ediția precedentă Radu și Adrian au fost punctați de fete, Valentin, Emanuel și Andrei au venit și ei la „evaluare”. Dintre cei 3 băieți, fetele l-au ales pe Valentin pentru un speed date.

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Ce note au luat Valentin, Emanuel și Andrei Beleuț de la fetele de la Mireasa. Care dintre ei a primit cea mai mică medie

Fetele au dat note pentru Valentin, iar băiatul se poate lăuda cu o medie mare, având în vedere exigența unora dintre concurente. (7,38 media).

Veronica i-a acordat lui Valentin nota 6

Andreea - nota 7 pentru Valentin

Claudia - 8

Anne-Mary - 8

Maria - 8,50

Rebeca - seen

Irina - 6

Amira - 9

Paula - 9

Pentru Emanuel notele au fost ceva mai mici decât la Valentin, însă media este de trecere: 5,85

Maria - nota 7 pentru Emanuel

Rebeca - 5

Irina - 9

Evelina - 5

Amira - 5

Andreea - 5

Claudia - 6

Anne-Mary - 7

Paula - 2,5

Veronica - 7

S-a deschis catalogul și pentru Andrei Beleuț și a primit media de 4,55.

Evelina - nota 5 pentru Andrei

Amira - 6

Irina - 7

Rebeca - seen

Maria - 4

Andreea - 1

Claudia - 4

Anne-Marry- 6

Paula - 1

Veronica - 7