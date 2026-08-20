Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 14. Ce note au primit Valentin, Emanuel și Andrei Beleuț de la fete. Tradiția de la Capricii a continuat

Mireasa, sezon 14. Ce note au primit Valentin, Emanuel și Andrei Beleuț de la fete. Tradiția de la Capricii a continuat

Tradiția notelor de la Mireasa, Capriciile Iubirii a continuat în emisia de pe 19 august 2026. Așadar, s-a deschis catalogul pentru Valentin, Emanuel și Andrei Beleuț, iar concurentele au punctat atracția la prima vedere.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 20 August 2026, 12:27 | Actualizat Joi, 20 August 2026, 12:52
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

La Mireasa, Capriciile Iubirii, fetele au vizionat a doua oară cărțile de vizită ale băieților și le-au dat câte o notă. După ce în ediția precedentă Radu și Adrian au fost punctați de fete, Valentin, Emanuel și Andrei au venit și ei la „evaluare”. Dintre cei 3 băieți, fetele l-au ales pe Valentin pentru un speed date.

Citește și: Mireasa, sezon 14. Ce note au primit Radu și Adrian de la fete. Cine a dat 0 și cine a dat 10. Pe cine au ales pentru speed date

Ce note au luat Valentin, Emanuel și Andrei Beleuț de la fetele de la Mireasa. Care dintre ei a primit cea mai mică medie

Fetele au dat note pentru Valentin, iar băiatul se poate lăuda cu o medie mare, având în vedere exigența unora dintre concurente. (7,38 media).

Veronica i-a acordat lui Valentin nota 6

Andreea - nota 7 pentru Valentin

Claudia - 8

Anne-Mary - 8

Maria - 8,50

Rebeca - seen

Irina - 6

Amira - 9

Paula - 9

Pentru Emanuel notele au fost ceva mai mici decât la Valentin, însă media este de trecere: 5,85

Maria - nota 7 pentru Emanuel

Rebeca - 5

Irina - 9

Evelina - 5

Amira - 5

Andreea - 5

Claudia - 6

Anne-Mary - 7

Paula - 2,5

Veronica - 7

S-a deschis catalogul și pentru Andrei Beleuț și a primit media de 4,55.

Evelina - nota 5 pentru Andrei

Amira - 6

Irina - 7

Rebeca - seen

Maria - 4

Andreea - 1

Claudia - 4

Anne-Marry- 6

Paula - 1

Veronica - 7

colaj cu Valentin, Emanuel și Andrei Beleuț
Sabrina Imbrea, fosta soție a lui Perneș, a fost cerută în căsătorie. Fosta concurentă Mireasa, imagine cu inelul de log...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Alimentul pe care Bernadette Szocs îl mănâncă zi de zi. „Fără asta nu pot să trăiesc” Alimentul pe care Bernadette Szocs îl mănâncă zi de zi. &#8222;Fără asta nu pot să trăiesc&#8221;
Observatornews.ro De ce unele destinaţii de vacanţă nu arată ca pe Instagram. La ce să fii atent şi cum te fereşti de ţepe De ce unele destinaţii de vacanţă nu arată ca pe Instagram. La ce să fii atent şi cum te fereşti de ţepe
Antena 3 Anunț victorios al Ungariei: Cum a reuşit să ridice nivelul Dunării cu 15-20 centimetri Anunț victorios al Ungariei: Cum a reuşit să ridice nivelul Dunării cu 15-20 centimetri
Comentarii


Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-o pe Angelina Jolie în rolul legendarei Maria Callas. Vezi filmul Maria în AntenaPLAY. Nu rata o poveste marcată de iubire și regrete.
Citește și
Mireasa, sezon 14. Doamna Carmen, critici la adresa doamnei Isabela din cauza cățelului Goofy. Cum a reacționat mama lui Mircea
Mireasa, sezon 14. Doamna Carmen, critici la adresa doamnei Isabela din cauza cățelului Goofy. Cum a reacționat...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 14. Cine este Emanuel Panait. Tânărul a avut 2 relații serioase până la 29 de ani: „Prima mi-a mâncat ficații”
Mireasa, sezon 14. Cine este Emanuel Panait. Tânărul a avut 2 relații serioase până la 29 de ani: „Prima mi-a...
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online
Hande Erçel va deveni mătușa pentru a doua oară. Sora sa și-a anunțat sarcina în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat această decizie
Ion Ţiriac nu stă la discuţii: îi demolează vila fiului său. Motivul de zeci de milioane pentru care a luat... AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată
Vica Blochina a fost surprinsă sărutându-se cu iubitul. Este mai îndrăgostită ca niciodată Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut că doarme”
Doi români au mers 100 de kilometri pe autostradă în Italia cu fiul lor mort pe bancheta din spate. „Am crezut... Antena3.ro
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea
O colecție rară de jocuri Nintendo a fost descoperită accidental. Ce valoare fantastică ar avea useit
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!”
Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan! „Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie!” BZI
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani
Majoratul, noua nuntă: cât ajunge darul în plic pentru cei care împlinesc 18 ani Jurnalul
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală”
Cătălin Botezatu, control medical în Turcia: „Și eu am trecut prin această boală” Kudika
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si....
Ce să nu ții SUB NICI O FORMA lângă pat în noaptea de Sfânta Maria. Aduce necazuri si.... Redactia.ro
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit
Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului
Alimente care pot reduce cortizolul. Ce rol are dieta în gestionarea acestui hormon al stresului MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x