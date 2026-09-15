Mireasa, sezon 14. Cine este noua Mireasă a Săptămânii, după ce i-a fost retras titlul lui Anne-Mary

Simona Gherghe a anunțat în emisia live de Mireasa de pe 15 septembrie cine este noua Fată a Săptămânii, după votul casei.

În emisia live de Mireasa de pe 14 septembrie, Anne-Mary a primit ca sancțiune pentru scandalul uriaș de la petrecere, retragerea titlului de Mireasa Săptămânii. „N-o să lăsăm lucrurile așa! Pentru că vocabularul pe care l-ai folosit nu este potrivit în nicio interacțiune între 2 persoane. Ai amenințat. O să te sancționm, Anne. Sancțiunea este că titlul de Mireasa Săptămânii îți va fi retras. Iar casa va vota o altă Mireasa Săptămânii!”, a anunțat Simona Gherghe la finalul emisiei live de ieri.

Cine este noua Mireasă a Săptămânii, după ce i-a fost retras titlul lui Anne-Mary. Simona Gherghe a început emisia live cu acest anunț: „În urma votului casei...”

La începutul emisiei live de pe 15 septembire, Simona Gherghe a anunțat că în urma votului casei, noua Mireasă a Săptămânii este Claudia.

Claudia este Mireasa Săptămânii până în gala de pe 18 septembrie, când Simona Gherghe va da citire noului clasament al publicului.

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Simona Gherghe a făcut anunțul în emisia live de pe 15 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.