Mireasa, sezon 14. Doi concurenți au intrat în cursa de eliminare! Cum și-au motivat băieții alegerea făcută

În gala din 4 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, băieții au votat un concurent spre eliminare. Descoperă pe cine au ales și cum și-au motivat votul, dar și ce concurenți au intrat în cursa de eliminare.

Concurentul aflat pe ultima poziție în clasamentul publicului și cel votat spre eliminare de băieții din casă au intrat într-o cursă de eliminare, în ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii.

Doi concurenți au intrat în cursa de eliminare! Cum și-au motivat băieții alegerea făcută, în ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii

Concurenții din casa băieților au votat, în ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii, au fost rugați de Simona Gherghe să propună un concurent spre eliminare.

Mircea a votat pe Emanuel: „De când a venit în casă nu cred că s-a adaptat, a zis că are nevoie de un psiholog să rezolve niște probleme. Am respectat decizie lui”

Radu l-a votat pe Mircea: „Nu îi înțeleg comportamentul și vreau să plece acasă”

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Emanuel l-a ales pe Mircea: „Consider că trebuie să fie mai aproape de copilul său”

Alberto l-a ales pe Mircea: „Eu cred că nu este compatibil cu fetele și nici cu noi nu poate conviețui”

Valentin l-a nominalizat pe Mircea: „Am văzut că nu a reușit să aibă nicio conexiune cu nicio fată, nu vorbește cu nicio fată, îi este greu cu noi în casă”

Adrian a votat pe Mircea: „Nu s-a adaptat cu casa și orgoliul nu îl ajută în viața de zi cu zi. În suflet e un om bun

Cristian l-a votat pe Mircea: „Nu s-a îndreptat spre o fată, ci spre mai multe fete și nu văd sensul aici. Plus faza cu jocurile, el face niște jocuri singur și tot el le pierde. Nu se acomodează în casă cu noi”

Ionuț l-a nominalizat pe Mircea: „A avut o discuție și mi-a spus că afară este alt om. Consider că nu s-a adaptat în casă și comportamentul cu femeile, insistența aceea, nu e deloc ok”

Beleuț l-a votat pe Mircea: „Încă de la început a fost jucător, abordarea lui cu o femeie ste la limita agresiunii și nu se adaptaează niciodată în casă”

Stelian l-a lăsat moștenire tot pe Mircea, iar concurentul aflat pe ultimul loc în clasamentul publicului a fost Emanuel. Așadar, acesta și Mircea au intrat în cursa de eliminare.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.