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Mireasa, sezon 14. Ema și Alan au dat vestea cea mare, pe care mulți fani o așteptau! Ce anunț important au făcut

În ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii Ema și Alan, câștigătorii sezonului 13, au dat vestea cea mare, pe care mulți fani o așteptau! 

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 12:18 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 13:28
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La finalul celui de-al treisprezecelea sezon al emisiunii Mireasa, cel mai îndrăgit și votat cuplu s-a dovedit a fi cel format din Ema și Alan. Cei doi au câștigat trofeul sezonului Meciul iubirii și au demonstrat că, în ciuda numeroaselor critici ce li s-au adus cu privire la faptul că ar urmări doar premiul cel mare și că, de fapt, nu sunt autentici.

Au trecut aproximativ două luni și iată că cei doi sunt în continuare împreună, la fel de zâmbitori. Invitați la emisiunea Mireasa: Capriciile iubirii, cei doi concurenți au dezvăluit detalii din viața lor. Descoperă în rândurile de mai jos ce veste au dat Ema și Alan, câștigătorii Mireasa sezonul 13, o emisiune din programul TV al Antenei 1.

Ema și Alan au dat vestea cea mare, pe care mulți fani o așteptau! Ce anunț important au făcut, în ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii

Surpriză de proporții în ediția din 4 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii. După ce au petrecut 6 luni și 2 săptămâni, Ema și Alan nu doar că s-au căsătorit, dar au și plecat acasă cu marele trofeu în valoare de 40.000 de euro.

Povestea lor de dragoste a continuat și după Mireasa, în calitate de familia Șercăianu.

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„Am mai vorbit cu Claudia, cu Daniel. Cu Sebastian și Amalia nu am mai vorbit”, au dezvăluit cei doi.

În prezent, Ema locuiește cu Alan acasă la socrii ei și a dezvăluit faptul că se înțelege de minune cu aceștia: „Ne ajută foarte mult, ne dau sfaturi, dar nu ne presează, e o relație ideală”.

Cu această ocazie, cei doi concurenți au dat vestea ce mare, pe care mulți fani o așteptau, mai ales că mulți știu cât de mult și-a dorit Ema acest lucru. Din dragoste pentru Alan, aceasta și-a închis salonul și a decis să se mute cu alesul ei, dar iată că visul nu s-a terminat aici.

„Eu îl ajut pe tatăl meu, îl ajut la firma pe care o are și, să le spunem în premieră? Urmează să deschidem un salon la Ploiești”, a fost confesiunea făcută de Alan, în premieră!

Ce a urmat? Descoperă mai multe detalii urmărind clipul video de mai sus.

colaj foto cu ema si alan de la mireasa sezon 13

Raluca Preda și Andreea Frățilă vor fi din nou alături de concurenți pentru a oferi informații în plus din „asa Mireasa, cu„ Mireasa. Capriciile Iubirii” și „Mireasa. Direct din Culise”, de luni până vineri, de la ora 19:00, respectiv ora 12:30, pe Antena Stars și AntenaPLAY.

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