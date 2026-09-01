Mireasa, sezon 14. Mama Claudiei a sunat și a făcut dezvăluiri îngrijorătoare despre Alberto! Cum s-a apărat concurentul

În ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, mama Claudiei a avut o intervenție telefonică neașteptată, în care a dezvăluit detalii îngrijorătoare despre Alberto.

În ultima perioadă, Alberto și Claudia au început să devină din ce în ce mai apropiați și acest lucru a îngrijorat-o pe mama concurentei, care a decis să sune și să dezvăluie ce a aflat despre concurent. Descoperă ce a ieșit la iveală în edițai din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatu inimii.

Mama Claudiei a sunat și a făcut dezvăluiri îngrijorătoare despre Alberto! Cum s-a apărat concurentul, la Mireasa sezonul 14

În ediția trecută a emisiunii Mireasa au fost difuzate imagini ce au scos la iveală faptul că Alberto și Claudia devin din ce în ce mai apropiați. Acest lucru l-a încurajat pe tânăr să își deschisă inima și să facă o confesiune dureroasă despre trecutul său:

„Am făcut o prostie în trecut. Am spus că părăsesc Germania și am zis că o fac alături de gașca de tineri cu care eram acolo. M-am drogat. Am plecat din Germania, am luat trenul spre România, să plec definitiv. Când am ajuns la 3 după-amiază, mama a căzut și și-a rupt piciorul. Am fost, am dus-o la spital, am avut grijă de frățiorii mei. M-a urmărit poliția, m-a urmărit și m-a luat. Mi-a pus drugtest, am ieșit pozitiv. Din 7 mai nu mai am permis. A fost prima dată în viașa mea când am făcut asta, dar cu persoana potrivită în viața mea nu aș mai face asta”, a zis tânărul.

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Claudia l-a ascultat și i-a dat sfaturi, iar tânărul a zis că are nevoie de o persoană care să îl țină sub control și să îi impună reguli, dar lucrurile s-au complicat în ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Mama concurentei a avut o intervenție telefonică prin care a făcut dezvăluiri îngrijorătoare despre Alberto!

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Femeia a spus că a aflat despre tânăr faptul că este violent în relații și că este întreținut de iubitele sale. Ulterior, Alberto a încercat să se apere în Live și să nege acuzațiile dure ce i se aduc.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 1 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa. Regatul inimii ca să afli mai multe detalii despre acest subiect.

Mireasa: Regatul Inimii, se vede de luni până vineri de la 14:00 pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

De asemenea, telespectatorii au un cuvânt important de spus pentru că ei desemnează clasamentul săptămânal și oferă imunitate celor din top 3. Fanii pot vota pe platforma mireasa.a1.ro, pe Aplicația Antena 1 și prin SMS la 1272.

În sezonul 14, dragostea este miza, însă drumul către o fericire care să dureze până la adânci bătrâneți nu va fi lipsit de încercări. Concurenții vor trebui să demonstreze că sentimentele lor sunt suficient de puternice pentru a trece peste gelozii, conflicte și momente dificile.

„Mireasa revine cu un nou sezon, Regatul inimii, iar, ca de fiecare dată, echipa aduce provocări și surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru telespectatori. Abia aștept să trăiesc din nou bucuria primei întâlniri pe care o să o am cu tinerii care se află în căutarea dragostei. Simt emoțiile unui nou început la fel ca și telespectatorii și sunt nerăbdătoare să fiu alături de cei care își vor construi poveștile în emisiune. Ne revedem de la ora 14:00, va fi o toamnă plină!”, a declarat Simona Gherghe, gazda emisiunii, înainte de debutul sezonului

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.