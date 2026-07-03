Mireasa, sezon 2. Cât a crescut băiatul lui Mihai și al Biancăi. Mama lui Mathias a publicat imagini adorabile

Bianca din sezonul 2 Mireasa a publicat imagini adorabile cu fiul ei: câte o fotografie realizată în fiecare lună de viață. Băiețelul lui Mihai Dumitru are 8 luni și își bucură părinții cu zâmbetele lui.

Bianca din sezonul 2 Mireasa, imagini adorabile cu fiul ei și al lui Mihai | Antena 1

Bianca a transmis în dreptul colajului de fotografii cu fiul ei și al lui Mihai că le-a zis cunoscuților că pot trece oricând pe la ei pentru că sunt acasă: „Și uite așa în 8 luni nu a venit nimeni. L-am așteptat doar pe tati să vină de la muncă și am înțeles că familia e totul”, a transmis soția lui Mihai.

Pe 15 iunie, când băiatul a împlinit 8 luni, Bianca a publicat un mesaj emoționant.

Cât a crescut băiatul lui Mihai și al Biancăi. Mama lui Mathias a publicat imagini adorabile: „Am înțeles că familia e totul”

„Opt luni de când ochii tăi negri, atât de adânci și plini de curiozitate, îmi luminează fiecare zi și îmi citesc sufletul dintr-o singură privire. Ești cel mai frumos dar pe care viața mi l-a dăruit, iar să îți fiu mamă este o binecuvântare. Opt luni de când viața mea a căpătat un sens complet, opt luni pline de zâmbete, gângureli, îmbrățișări strânse, iar zâmbetul tău este fericirea mea supremă.

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Ești atât de mic, dar aduci o iubire atât de uriașă! Crești frumos, puișor, iar noi vom fi mereu scutul și sprijinul tău. Promitem să îți fim mereu refugiu și sprijin, maimuțel! Mami si tati te iubesc enorm”, a scris Bianca în dreptul unei fotografii cu micuțul care privește fascinat balonul albastru în forma cifrei 8.

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Mathias Andrei le umple viața foștilor concurenți ai sezonului 2 Mireasa de bucurie și împlinire.

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Cum au ajuns Bianca și Mihai să formeze un cuplu

Bianca și Mihai au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din cel de-al doilea sezon al show-ului matrimonial Mireasa. Cei doi nu s-au căsătorit în cadrul competiției, lucru care a dat multora de gândit că relația lor nu va funcționa. Timpul a demonstrat însă că dragostea a izbândit, iar în prezent trăiesc o frumoasă poveste de iubire, dincolo de un act care să le ateste relația.

La intrarea în competiția Mireasa sezon 2, Mihai a fost atras pe Claudia, cea pe care a și curtat-o vreme de câteva săptămâni. Din păcate pentru el, sentimentele fetei nu au fost aceleași.

Deși dezamăgit, Mihai s-a apropiat de Ștefania, cu care a format un cuplu. Însă nu unul de durată, căci diferențele dintre ei i-au îndepărtat și au culminat cu dorința concurentei de a părăsi competiția iubirii.

Rămas singur, băiatul a decis că are dreptul la fericire și s-a îndreptat către Bianca. De această dată, el a regăsit o femeie pe gustul său, care l-a ajutat să se regăsească și să se bucure de experiența Mireasa.

Relația lor nu a fost întotdeauna roz, dar sentimentele lor au fost mai puternice decât problemele pe care și le-au creat. Nici măcar reîntoarcerea Ștefaniei nu l-a făcut pe Mihai să întoarcă capul spre trecut, el exprimându-și dorința de a rămâne pentru totdeauna cu Bianca.

Cei doi au ajuns în Finala sezonului 2 Mireasa, însă Bianca a spus „Nu”, dorind să vadă cum decurge relația lor în afara casei Mireasa.

Cinci ani mai târziu, Bianca și Mihai nu numai că au rămas împreună, ci s-au și căsătorit și au devenit părinți.