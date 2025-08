Mireasa sezon 3. Primele declarații ale Mariei Roman după nuntă. Cum a reacționat fiul ei când a văzut-o în rochie de mireasă

Maria Roman a îmbrăcat din nou rochia de mireasă, la doi ani de la cununia civilă. Fosta concurentă de la Mireasa sezonul 3 și soțul ei au pășit în fața altarului cu gândul de a-și uni destinele pentru totdeauna.

Maria Roman, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 3, a avut parte de o nuntă ca în povești. La doar câteva zile de la cununia religioasă, tânăra a făcut dezvăluiri neștiute despre marele eveniment.

Deși a planificat totul în detaliu, aceasta s-a confruntat și cu situații neașteptate chiar înainte de a păși în fața altarului la brațul soțului ei. În ciuda acestor mici obstacole, Maria Roman s-a distrat de minune și s-a bucurat de fiecare moment.

Ce a povestit Maria Roman, fosta concurentă de la Mireasa sezonul 3, despre cununia religioasă cu bărbatul alături de care are un copil

Emoțiile și-au spus cuvântul în cea mai importantă zi din viața Mariei Roman și a soțului ei. Se pare că tânăra s-a simțit copleșită chiar înainte de a se căsători religios cu tatăl copilului său.

„A fost foarte frumos. Bineînțeles că nu a fost totul perfect, dar nu am băgat de seamă. Am rămas zen, nu m-a afectat nimic. Mi-au trecut emoțiile în ziua cea mare, mai multe am avut înainte.

Am avut puține emoții în momentul în care am îmbrăcat rochia de mireasă. Bebe era puțin agitat, îi era somn. Soțul a avut mai multe emoții, el a fost mai emoționat. La biserică am avut și eu emoții mai mari. Acolo simți cu adevărat că te căsătorești. Pentru mine, e mai importantă cununia religioasă”, a dezvăluit fosta concurentă de la Mireasa, potrivit spynews.ro.

Cum a reacționat fiul Mariei Roman de la Mireasa sezonul 3 atunci când și-a văzut mama în rochie de mireasa

Maria Roman a scos la iveală faptul că fiul ei a avut o reacție neașteptată atunci când a văzut-o în rochie de mireasă. Micuțul a început să plângă după ce mama lui a îmbrăcat ținuta de un alb imaculat.

„Băiețelului nu i-a plăcut să mă vadă în rochia de mireasă. Abia am reușit să facem o poză cu el și, după, a început să plângă. L-am mai luat și în trecut la probă cu mine și nu i-a plăcut. Cred că îl deranja voalul, nu știu”, a mai adăugat fosta concurentă de la Mireasa, conform sursei citate mai sus.

Ce a spus Maria Roman despre luna de miere, la doar câteva zile după cununia religioasă

Întrebată despre luna de miere, Maria Roman a dezvăluit că încă nu și-au planificat o vacanță. De asemenea, rămâne de văzut ce destinație vor alege pentru concediul în doi.

„Petrecerea a fost super. Se zice că la nunta ta nu te distrezi, dar eu chiar m-am distrat. Am o febră musculară, zici că am făcut sală la greu. Încă nu am stabilit luna de miere. E foarte cald perioada asta, o să vedem”, a mai zis fosta concurentă de la Mireasa sezonul 3.

Un lucru este cert, nunta Mariei Roman a fost de-a dreptul spectaculoasă, iar tânăra o să își amintească cu mare drag de acest moment unic.