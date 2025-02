Mireasa sezonul 11, 13 februarie 2025. A doua eliminare anunțată de AdrenaLinia. Ce fată părăsește emisiunea

După eliminarea lui Alexandru anunțată de AdrenaLinia, a venit și rândul unei fete să părăsească emisiunea Mireasa.

AdrenaLinia a sunat în casa băieților. Cristian a răspuns și a fost rugat să cheme o fată la telefon. Denisa, care a fost pe ultimul loc în clasamentul publicului Mireasa, a fost anunțată că ea este cea care va părăsi casa.

Denisa părăsește casa Mireasa. Tânăra a fost pe ultimul loc în clasamentul publicului

Atât fetele cât și băieții s-au întristat când au aflat că Denisa părăsește casa Mireasa. Tânăra a spus că se bucură că se întoarce la familie, însă este tristă că-i părăsește pe colegii de care s-a atașat. Fetele au îmbrățișat-o pe Denisa.

„Mă simt mândră că am avut onoarea să particip la această emisiune. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe și am trăit tot la intensitate maximă. Mă bucur că am reușit să leg conexiuni și prietenii”, a spus Denisa, precizând că l-a plăcut pe Cristian, dar dacă nu a fost să fie, ea nu are niciun regret. De asemenea, tânăra este încrezătoare că-și va găsi sufletul pereche în afara competiției Mireasa.

Când a aflat că este eliminată din competiție, Denisa a promis că le va trimite scrisori concurenților și că vor ține legătura. Denisa a plâns, emoționată fiind de reacțiile colegilor și de prieteniile pe care a reușit să le lege în cadrul sezonului 11 Mireasa.

