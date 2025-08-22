Mireasa sezonul 11. Iulia Aelenei a fost cerută în căsătorie de iubitul ei. Imaginea superbă de la logodnă

Antena Căutare
Iulia din sezonul 11 Mireasa a fost cerută în căsătorie de iubitul ei. Chiar dacă nu și-a găsit dragostea în emisiune, norocul i-a surâs rapid, iar acum, frumoasa tânără poartă pe deget inelul de logodnă. 

Publicat: Vineri, 22 August 2025, 10:33 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 10:44
Iulia Aelenei și iubitul ei s-au logodit | Antena 1

Iulia Aelenei a publicat pe rețelele sociale o imagine cu ea și logodnicul ei, Ionuț Levarda. Fosta concurentă Mireasa le-a arătat tuturor inelul de logodnă și le-a spus că este vorba despre o poveste de dragoste care va dura toată viața.

Iulia și Ionuț sunt foarte îndrăgostiți. Chiar dacă relația lor a început de puțin timp, tânărului nu i-a luat mult să-și dea seama că Iulia este femeia pa care o vrea alături toată viața, așa că a cerut-o în căsătorie într-un cadru romantic.

Iulia a fost o concurentă îndrăgită de fanii Mireasa, care s-au bucurat să vadă că și-a găsit dragostea și fericirea.

Iulia Aelenei a fost concurentă în sezonul 11 Mireasa

Iulia Aelenei are 28 de ani, este din Pașcani, s-a născut sub semnul zodiacal Gemeni și iubește natura. A povestit la Mireasa că îi place să cânte și să gătească. Iulia a absolvit Facultatea de Horticultură, iar după finalizarea studiilor a lucrat ca asistent manager la o școală de șoferi. În plus, a făcut decorațiuni pentru nunți.

Iulia Aelenei a fost concurentă în sezonul 11 Mireasa. La începutul emisiunii a interacționat puțin cu Alexandru, dar și-a dat seama rapid că nu există din partea ei atracție. Ulterior, Iulia a avut o apropiere cu Andi, însă lucrurile nu au mers între ei. Iulia a părăsit casa Mireasa în luna februarie, spre întristarea fetelor care s-au împrietenit cu ea. Roberta a plâns în hohote la eliminarea Iuliei. Fanii Mireasa știu că încet-încet Roberta și Andi și-au dat seama că sunt făcuți unul pentru celălalt, însă tânăra a avut la început o reticență, în condițiile în care știa că Iulia și Andi au avut o interacțiune. Iulia a intervenit cu o scrisoare foarte frumoasă: „Fetița mea dragă, urmează-ți inima și fă ceea ce simți că îți va aduce fericire pe termen lung! Nu vreau să fiu o piedică în calea ta, ci doar să știu că ești împlinită și fericită. Dacă tu crezi că Andi este omul care te susține și te va face fericită, atunci nu sta pe gânduri! Energia voastră este pur și simplu molipsitoare! Fii fericită, suflet drag, și vei vedea cum întreaga lume va străluci în jurul tău! Cu drag, Iulia!”

