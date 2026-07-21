Unde au mers Alexandru și Giulia la scurt timp de la Finala sezonului 13 Mireasa. Locul cu semnificație deosebită

Alexandru și Giulia se adaptează la viața din afara casei Mireasa, însă se gândesc în continuare la clipele minunate petrecute în competiție.

Soții Bănică au revenit în locul în care au avut primul date în afara casei Mireasa și au restrăit a acele emoții. Alexandru și Giulia au devenit activi pe rețelele sociale și îi țin la curent pe susținători cu activitățile lor.

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Unde au mers Alexandru și Giulia la scurt timp de la Finala sezonului 13 Mireasa

„Nu putem să nu ne întoarcem în locul în care am avut prima noastră ieșire. Aici a început totul, primele emoții, primele priviri, primele zâmbete și primele bătăi de inimă care ne-au adus împreună. Astăzi, același loc ne amintește cât de frumos a crescut povestea noastră și că, indiferent de unde ne poartă viața, începutul va avea mereu un loc special în sufletele noastre”, a scris Alexandru pe rețelele sociale.

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Giulia a postat și ea un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Uneori, cele mai frumoase povești încep în cele mai neașteptate locuri. Povestea noastră a început în Casa Mireasa, acolo unde doi oameni s-au cunoscut, s-au descoperit și au ales să creadă în iubire. Astăzi, privind în urmă, sunt recunoscătoare pentru fiecare pas care ne-a adus împreună. Acum începe cel mai frumos capitol al vieții noastre: căsnicia. Îți mulțumesc, soțul meu, pentru iubirea, respectul și liniștea pe care mi le oferi în fiecare zi. Aceasta este doar începutul. La cât mai multe amintiri, vise împlinite și o iubire care să crească tot mai frumos cu fiecare zi. Te iubesc, pentru totdeauna”, a scris Giulia de la Mireasa, pe Instagram.

Cum a început povestea de dragoste dintre Giulia și Alexandru

Giulia și Alexandru au format primul cuplu din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Cei doi s-au plăcut din prima și s-au ales reciproc pentru primele date-uri rezultate ca urmare a task-ului alinierii.

Au intrat într-o cunoaștere oficială din a doua săptămână de competiție, iar primul sărut nu a întârziat să apară. Prima petrecere din sezonul 13 Mireasa a fost un prilej pentru ei să se apropie, iar pe 26 ianuarie 2026 cei doi au declarat că formează un cuplu în emisiunea Mireasa.

Atracția, compatibilitatea și înțelegerea între cei doi au fost clare încă de la început și s-au văzut pe tot parcursul emisiunii. Totuși, un secret avea să tulbure povestea celor doi. Pentru că erau extrem de îndrăgostiți unul de altul, Giulia și Alexandru s-au logodit în luna mai. Cererea în căsătorie a avut loc la petrecerea lui Antonio Pican, iar Giulia a fost extrem de surprinsă și de fericită să primească inelul de la iubitul ei.

În timp ce fata a primit felicitări de la familia ei, urările din partea familiei băiatului întârziau să apară. Mama lui Alexandru a sunat ulterior și i-a povestit fiului că în mediul online circulau imagini cu Giulia în ipostaze tandre cu o altă fată. Astfel, Giulia i-a recunoscut logodnicului că a avut relații cu fete în trecut și că a ascuns acest detaliu.

Au curs lacrimi, au fost momente tensionate, însă cei doi au continuat să se țină de mână, chiar dacă mama lui Alexandru și-a sfătuit fiul să nu se căsătorească în emisiune.

Un alt moment marcant pentru cei doi a fost testul de sarcină pe care l-a făcut Giulia, la scurt timp după ce ea și logodnicul au petrecut o noapte la hotel. Testul a ieșit pozitiv, cei doi au plâns de emoție și au spus că abia așteaptă să devină părinți. Totuși, fericirea nu a durat mult pentru că tânăra a pierdut sarcina la scurt timp. Alexandru i-a fost alături Giuliei și în momentele fericite, dar și în momentele grele.

Cu toate că secretele Giuliei l-au făcut pe Alexandru să spună inițial că nu se căsătorește în emisiune, acesta s-a răzgândit, considerând că logodnica lui este femeia perfectă pentru el. Cei doi s-au căsătorit civil pe 16 iulie 2026, iar În Finala de pe 17 iulie și-au rostit jurăminte de iubire.

Giulia și Alexandru formează familia Bănică!