Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Unde au mers Alexandru și Giulia la scurt timp de la Finala sezonului 13 Mireasa. Locul cu semnificație deosebită

Unde au mers Alexandru și Giulia la scurt timp de la Finala sezonului 13 Mireasa. Locul cu semnificație deosebită

Alexandru și Giulia se adaptează la viața din afara casei Mireasa, însă se gândesc în continuare la clipele minunate petrecute în competiție.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Iulie 2026, 13:34 | Actualizat Marti, 21 Iulie 2026, 13:38
Galerie
Alexandru și Giulia s-au căsătorit la Mireasa | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Soții Bănică au revenit în locul în care au avut primul date în afara casei Mireasa și au restrăit a acele emoții. Alexandru și Giulia au devenit activi pe rețelele sociale și îi țin la curent pe susținători cu activitățile lor.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Gest emoționant pentru Alexandru, care nu a avut familia în Finală. Raluca Preda, în pragul lacrimilor

Unde au mers Alexandru și Giulia la scurt timp de la Finala sezonului 13 Mireasa

„Nu putem să nu ne întoarcem în locul în care am avut prima noastră ieșire. Aici a început totul, primele emoții, primele priviri, primele zâmbete și primele bătăi de inimă care ne-au adus împreună. Astăzi, același loc ne amintește cât de frumos a crescut povestea noastră și că, indiferent de unde ne poartă viața, începutul va avea mereu un loc special în sufletele noastre”, a scris Alexandru pe rețelele sociale.

Articolul continuă după reclamă

Giulia a postat și ea un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„Uneori, cele mai frumoase povești încep în cele mai neașteptate locuri. Povestea noastră a început în Casa Mireasa, acolo unde doi oameni s-au cunoscut, s-au descoperit și au ales să creadă în iubire. Astăzi, privind în urmă, sunt recunoscătoare pentru fiecare pas care ne-a adus împreună. Acum începe cel mai frumos capitol al vieții noastre: căsnicia. Îți mulțumesc, soțul meu, pentru iubirea, respectul și liniștea pe care mi le oferi în fiecare zi. Aceasta este doar începutul. La cât mai multe amintiri, vise împlinite și o iubire care să crească tot mai frumos cu fiecare zi. Te iubesc, pentru totdeauna”, a scris Giulia de la Mireasa, pe Instagram.

Cum a început povestea de dragoste dintre Giulia și Alexandru

Giulia și Alexandru au format primul cuplu din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii. Cei doi s-au plăcut din prima și s-au ales reciproc pentru primele date-uri rezultate ca urmare a task-ului alinierii.

Au intrat într-o cunoaștere oficială din a doua săptămână de competiție, iar primul sărut nu a întârziat să apară. Prima petrecere din sezonul 13 Mireasa a fost un prilej pentru ei să se apropie, iar pe 26 ianuarie 2026 cei doi au declarat că formează un cuplu în emisiunea Mireasa.

Atracția, compatibilitatea și înțelegerea între cei doi au fost clare încă de la început și s-au văzut pe tot parcursul emisiunii. Totuși, un secret avea să tulbure povestea celor doi. Pentru că erau extrem de îndrăgostiți unul de altul, Giulia și Alexandru s-au logodit în luna mai. Cererea în căsătorie a avut loc la petrecerea lui Antonio Pican, iar Giulia a fost extrem de surprinsă și de fericită să primească inelul de la iubitul ei.

În timp ce fata a primit felicitări de la familia ei, urările din partea familiei băiatului întârziau să apară. Mama lui Alexandru a sunat ulterior și i-a povestit fiului că în mediul online circulau imagini cu Giulia în ipostaze tandre cu o altă fată. Astfel, Giulia i-a recunoscut logodnicului că a avut relații cu fete în trecut și că a ascuns acest detaliu.

Au curs lacrimi, au fost momente tensionate, însă cei doi au continuat să se țină de mână, chiar dacă mama lui Alexandru și-a sfătuit fiul să nu se căsătorească în emisiune.

Un alt moment marcant pentru cei doi a fost testul de sarcină pe care l-a făcut Giulia, la scurt timp după ce ea și logodnicul au petrecut o noapte la hotel. Testul a ieșit pozitiv, cei doi au plâns de emoție și au spus că abia așteaptă să devină părinți. Totuși, fericirea nu a durat mult pentru că tânăra a pierdut sarcina la scurt timp. Alexandru i-a fost alături Giuliei și în momentele fericite, dar și în momentele grele.

Cu toate că secretele Giuliei l-au făcut pe Alexandru să spună inițial că nu se căsătorește în emisiune, acesta s-a răzgândit, considerând că logodnica lui este femeia perfectă pentru el. Cei doi s-au căsătorit civil pe 16 iulie 2026, iar În Finala de pe 17 iulie și-au rostit jurăminte de iubire.

Giulia și Alexandru
+3
Mai multe fotografii

Giulia și Alexandru formează familia Bănică!

Mihai și Daniela din sezonul 13 Mireasa s-au despărțit. Băiatul a confirmat separarea la 4 zile de la Finală...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ilie Năstase, schimbare radicală după ce a împlinit 80 de ani. Soția Ioana a confirmat: „Mergem la mănăstire” Ilie Năstase, schimbare radicală după ce a împlinit 80 de ani. Soția Ioana a confirmat: &#8222;Mergem la mănăstire&#8221;
Observatornews.ro Petrolier în flăcări, aproape de Sf. Gheorghe. Nicuşor Dan: "Nava a fost lovită în afara apelor teritoriale" Petrolier în flăcări, aproape de Sf. Gheorghe. Nicuşor Dan: "Nava a fost lovită în afara apelor teritoriale"
Antena 3 Grecii, furioși pe „Odiseea”, chiar dacă filmul poate deveni cel mai mare succes de box office al anului. „Nolan a mers prea departe” Grecii, furioși pe „Odiseea”, chiar dacă filmul poate deveni cel mai mare succes de box office al anului. „Nolan a mers prea departe”
Comentarii


Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Opt parteneri-problemă și un test care îi poate schimba. Iubitele lor nu mai acceptă scuze. Episoadele din Bad Boyfriends sunt disponibile acum în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Mihai și Daniela din sezonul 13 Mireasa s-au despărțit. Băiatul a confirmat separarea la 4 zile de la Finală
Mihai și Daniela din sezonul 13 Mireasa s-au despărțit. Băiatul a confirmat separarea la 4 zile de la Finală
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Nuntă surpriză la care mai mulți concurenți ai sezonului 11 Mireasa au participat. Cine s-a căsătorit 
Nuntă surpriză la care mai mulți concurenți ai sezonului 11 Mireasa au participat. Cine s-a căsătorit 
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de... Elle
Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă”
Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că... Antena3.ro
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată useit
PSD prezintă soluțiile deblocării crizei politice: „Este nevoie de un pact național!”
PSD prezintă soluțiile deblocării crizei politice: „Este nevoie de un pact național!” BZI
Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din cauza penelor de curent
Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din... Jurnalul
Performanță uriașă pentru România! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris din nou istorie în China
Performanță uriașă pentru România! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris din nou istorie în China Kudika
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug Redactia.ro
Șoseaua care a inspirat
Șoseaua care a inspirat "Baltagul", redescoperită de turiști. Cât costă o vacanță pe Drumul Talienilor Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur?
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x