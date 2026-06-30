Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă
Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Anca Hâncu, medic nutriționist, ne explică în detaliu ce ar trebui să conțină meniul nostru în zilele caniculare pentru a ne hidrata corect și a nu ne suprasolicita organismul. În plus, aflăm regulile de aur pentru depozitarea și transportul alimentelor, cât timp pot sta acestea în afara frigiderului fără să devină periculoase și cum să evităm toxinfecțiile alimentare specifice sezonului cald.
Marti, 30.06.2026, 10:04