Super Neatza. Ce mâncăm și cum păstrăm alimentele când e caniculă

Ediția din 30 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dr. Anca Hâncu, medic nutriționist, ne explică în detaliu ce ar trebui să conțină meniul nostru în zilele caniculare pentru a ne hidrata corect și a nu ne suprasolicita organismul. În plus, aflăm regulile de aur pentru depozitarea și transportul alimentelor, cât timp pot sta acestea în afara frigiderului fără să devină periculoase și cum să evităm toxinfecțiile alimentare specifice sezonului cald.

Super Neatza. Ce riscuri ascunde autodiagnosticarea online

Joi, 04.06.2026, 09:36

Super Neatza. Când este considerat un copil supraponderal și ce soluții au părinții

Miercuri, 03.06.2026, 09:46

Super Neatza. Ce transformă mâncarea sănătoasă în eșec? Factorii din umbră care ne...

Marti, 19.05.2026, 10:11

Super Neatza. Capcana curelor de slăbire. De ce avem nevoie de reeducare alimentară, nu de...

Luni, 18.05.2026, 10:42

Super Neatza. Obiceiuri alimentare care pot crește performanța școlară

Joi, 23.04.2026, 10:03

Super Neatza. Tot ce trebuie să știi despre vizitele la ginecolog pentru monitorizarea sarcinii

Marti, 21.04.2026, 10:02

Super Neatza. Piele radiantă fără bisturiu! 5 schimbări vitale pe care să le faci

Luni, 20.04.2026, 10:34

Super Neatza. Ce este și când se recomandă blefaroplastia

Joi, 09.04.2026, 09:54

Super Neatza. Tratamente faciale fără riscuri. Ce trebuie să verifici înainte de orice...

Miercuri, 08.04.2026, 08:57

Super Neatza. Reperele medicale ale unui ten sănătos

Luni, 06.04.2026, 10:28

Super Neatza, 25 martie 2026. Ghid de supraviețuire pentru gastrită. Recomandările medicului...

Miercuri, 25.03.2026, 08:39

Super Neatza, 23 martie 2026. Când încep să apară semnele de îmbătrânire și ce este de...

Luni, 23.03.2026, 11:03