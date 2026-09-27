Neatza de Weekend. Plante de interior care dau un aer sofisticat casei! Cum să creezi un decor elegant
Ediția din 27 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Alegerea plantelor potrivite poate schimba radical estetica unui spațiu, oferindu-i un aer sofisticat, modern și bine structurat. În această ediție, descoperim speciile de plante de interior apreciate de designerii de spații pentru frunzișul lor spectaculos, liniile arhitecturale și impactul vizual deosebit.
Duminica, 27.09.2026, 15:10