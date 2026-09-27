Neatza de Weekend. Plante de interior care dau un aer sofisticat casei! Cum să creezi un decor elegant

Ediția din 27 septembrie 2026 a emisiunii Super Neatza de Weekend. Alegerea plantelor potrivite poate schimba radical estetica unui spațiu, oferindu-i un aer sofisticat, modern și bine structurat. În această ediție, descoperim speciile de plante de interior apreciate de designerii de spații pentru frunzișul lor spectaculos, liniile arhitecturale și impactul vizual deosebit.

Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Transformă-ți garderoba fără cheltuieli mari!

Duminica, 27.09.2026, 15:28

Neatza de Weekend. Tot ce trebuie să știi înainte să-ți pui aparat dentar

Duminica, 27.09.2026, 15:25

Neatza de Weekend. Semnele care îți arată că părul tău are nevoie să fie tuns

Duminica, 27.09.2026, 15:21

Neatza de Weekend. Homezz.ro: Care sunt ofertele săptămânii în imobiliare

Duminica, 27.09.2026, 15:18

Neatza de Weekend. Terapia prin sunete! Cum ne influențează vibrațiile starea de bine

Duminica, 27.09.2026, 15:15

Super Neatza. Momente potrivite pentru a face o schimbare în carieră

Vineri, 25.09.2026, 11:33

Super Neatza. Cum s-au descurcat Diana Munteanu și Florin Ristei la provocarea lunetistului

Vineri, 25.09.2026, 11:24

Super Neatza. Fotbal legați la picioare! Cum s-au descurcat Diana Munteanu și Radu Bucălaie

Vineri, 25.09.2026, 10:03

Super Neatza. Cum putem integra mai mult joc şi activitate fizică în programul celor mici

Vineri, 25.09.2026, 09:42

Super Neatza. Cât de importantă este prevenția şi ce putem descoperi la timp cu ajutorul...

Vineri, 25.09.2026, 09:32

Super Neatza. La mulți ani, Andreea!

Vineri, 25.09.2026, 08:54

Super Neatza. Ce temperaturi vom avea în ultimul weekend de septembrie

Vineri, 25.09.2026, 08:51