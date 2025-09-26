Super Neatza, 26 septembrie 2025. Emil Rengle și Alejandro Fernandez, povești din culisele Asia Express – Drumul Zeilor

Ediția din 26 septembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Emil Rengle și Alejandro Fernandez dezvăluie detalii inedite din culisele noului sezon Asia Express – Drumul Zeilor. Ce provocări au întâmpinat, cum s-au descurcat pe traseu și ce experiențe le-au rămas în suflet? Descoperă povești nespuse și momente surprinzătoare din una dintre cele mai intense aventuri.

Vineri, 26.09.2025, 10:30