Super Neatza, 8 septembrie 2025. Cum îi învățăm pe copii să mănânce sănătos încă de mici

Ediția din 8 septembrie 2025 a emisiunii Super Neatza Cu Răzvan și Dani. Laura Eremia, chef specializat în dietetică medicală, vorbește despre unul dintre cele mai importante subiecte pentru părinți: cum putem crește copii cu obiceiuri alimentare sănătoase. Dincolo de rețete și reguli, Laura subliniază faptul că totul pornește din familie și din modul în care părinții aleg să privească mesele zilnice.

Luni, 08.09.2025, 10:13