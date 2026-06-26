Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Ecuador - Germania, Curacao - Coasta de Fildeș, Japonia - Suedia, Tunisia - Olanda, Turcia - SUA, Paraguay - Australia
Ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dani Oțil prezintă rezumatul meciurilor Ecuador - Germania, Curacao - Coasta de Fildeș, Japonia - Suedia, Tunisia - Olanda, Turcia - SUA, Paraguay - Australia. Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY.
Vineri, 26.06.2026, 08:45