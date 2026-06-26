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Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Ecuador - Germania, Curacao - Coasta de Fildeș, Japonia - Suedia, Tunisia - Olanda, Turcia - SUA, Paraguay - Australia
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Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Ecuador - Germania, Curacao - Coasta de Fildeș, Japonia - Suedia, Tunisia - Olanda, Turcia - SUA, Paraguay - Australia

Ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dani Oțil prezintă rezumatul meciurilor Ecuador - Germania, Curacao - Coasta de Fildeș, Japonia - Suedia, Tunisia - Olanda, Turcia - SUA, Paraguay - Australia. Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY.
Vineri, 26.06.2026, 08:45
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Super Neatza. La mulți ani, Ilona Brezoianu!

Super Neatza. La mulți ani, Ilona Brezoianu!

Logo show Vineri, 26.06.2026, 08:50 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Astăzi putem avea parte de negocieri

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Astăzi putem avea parte de negocieri

Logo show Vineri, 26.06.2026, 08:47 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime de până la 37 de grade!

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime de până la 37 de grade!

Logo show Vineri, 26.06.2026, 08:27 Ayhan aduce prima victorie naționalei sale (min. 90+8)| Turcia - SUA

Ayhan aduce prima victorie naționalei sale (min. 90+8)| Turcia - SUA

Vineri, 26.06.2026, 07:00 Arda Guler restabilește egalitatea (min. 10) | Turcia - SUA

Arda Guler restabilește egalitatea (min. 10) | Turcia - SUA

Vineri, 26.06.2026, 05:30 Trusty îl învinge pe Cakir cu un șut puternic (min. 2) | Turcia - SUA

Trusty îl învinge pe Cakir cu un șut puternic (min. 2) | Turcia - SUA

Vineri, 26.06.2026, 05:15 Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda

Van Hecke a înscris cu capul în urma unui corner (min. 62)| Tunisia - Olanda

Vineri, 26.06.2026, 03:20 Elanga egalează cu un șut în diagonală de la marginea careului (min. 62)| Japonia - Suedia

Elanga egalează cu un șut în diagonală de la marginea careului (min. 62)| Japonia - Suedia

Vineri, 26.06.2026, 03:00 Maeda a pătruns în careu și l-a învins pe Zetterstrom (min. 56)| Japonia - Suedia

Maeda a pătruns în careu și l-a învins pe Zetterstrom (min. 56)| Japonia - Suedia

Vineri, 26.06.2026, 03:00 Nakamura trimite un șut la colțul lung, dar Zetterstrom respinge în corner (min. 45) | Japonia - Suedia

Nakamura trimite un șut la colțul lung, dar Zetterstrom respinge în corner (min. 45) | Japonia - Suedia

Vineri, 26.06.2026, 03:00 GOL Ecuador! Gonzalo Plata profită de eroarea lui Manuel Neuer și aduce calificarea mai aproape (min. 78) | Ecuador - Germania

GOL Ecuador! Gonzalo Plata profită de eroarea lui Manuel Neuer și aduce calificarea mai aproape (min. 78) | Ecuador - Germania

Vineri, 26.06.2026, 00:00 GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de Fildeș

GOL! Nicolas Pepe finalizează perfect și dublează avantajul (min. 64) | Curacao - Coasta de Fildeș

Vineri, 26.06.2026, 00:00
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