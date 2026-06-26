Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Ecuador - Germania, Curacao - Coasta de Fildeș, Japonia - Suedia, Tunisia - Olanda, Turcia - SUA, Paraguay - Australia

Ediția din 26 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dani Oțil prezintă rezumatul meciurilor Ecuador - Germania, Curacao - Coasta de Fildeș, Japonia - Suedia, Tunisia - Olanda, Turcia - SUA, Paraguay - Australia. Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY.

Super Neatza. La mulți ani, Ilona Brezoianu!

Vineri, 26.06.2026, 08:50

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Astăzi putem avea parte de negocieri

Vineri, 26.06.2026, 08:47

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Maxime de până la 37 de grade!

Vineri, 26.06.2026, 08:27

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitați: Alina Lazariu

Joi, 25.06.2026, 11:56

Super Neatza. Competiția "Miss Mondial: Fotbal pe tocuri": Ioana Rămulescu, candidata zilei

Joi, 25.06.2026, 11:28

Super Neatza. Cele mai tari trucuri de magie realizate de Robert Tudor

Joi, 25.06.2026, 11:26

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Daniel Asanache

Joi, 25.06.2026, 10:34

Super Neatza. Top lucruri pe care doar bărbații le consideră romantice

Joi, 25.06.2026, 10:17

Super Neatza. Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup

Joi, 25.06.2026, 10:13

Super Neatza. Concursul FIFA Cartonașul Verde. Ce a câștigat Nicoleta Mariana Dragomir

Joi, 25.06.2026, 10:12

Super Neatza. Cum ne controlăm emoțiile ca să comunicăm mai bine cu ceilalți

Joi, 25.06.2026, 10:10

Super Neatza. Câte fibre trebuie să consumăm pe zi în funcție de greutate şi activitate...

Joi, 25.06.2026, 10:01