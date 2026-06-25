Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Scoția - Brazilia, Maroc - Haiti, Elveția - Canada, Bosnia - Qatar, Cehia - Mexic și Africa de Sud - Coreea de Sud
Ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dani Oțil prezintă rezumatul meciurilor Scoția - Brazilia, Maroc - Haiti, Elveția - Canada, Bosnia - Qatar, Cehia - Mexic și Africa de Sud - Coreea de Sud. Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY.
Joi, 25.06.2026, 09:50