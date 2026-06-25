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Home Neatza cu Răzvan și Dani Invitati Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Scoția - Brazilia, Maroc - Haiti, Elveția - Canada, Bosnia - Qatar, Cehia - Mexic și Africa de Sud - Coreea de Sud
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Super Neatza. World Cup News 2026. Rezumatul meciurilor Scoția - Brazilia, Maroc - Haiti, Elveția - Canada, Bosnia - Qatar, Cehia - Mexic și Africa de Sud - Coreea de Sud

Ediția din 24 iunie 2026 a emisiunii Super Neatza cu Răzvan și Dani. Dani Oțil prezintă rezumatul meciurilor Scoția - Brazilia, Maroc - Haiti, Elveția - Canada, Bosnia - Qatar, Cehia - Mexic și Africa de Sud - Coreea de Sud. Între 11 iunie și 19 iulie, emoția, adrenalina și pasiunea fotbalului de cel mai înalt nivel se mută pe Antena și AntenaPLAY.
Joi, 25.06.2026, 09:50
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Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Daniel Asanache

Super Neatza. Provocarea FIFA „Echipa Mondială”! Ce a câștigat Daniel Asanache

Logo show Joi, 25.06.2026, 10:34 Super Neatza. Top lucruri pe care doar bărbații le consideră romantice

Super Neatza. Top lucruri pe care doar bărbații le consideră romantice

Logo show Joi, 25.06.2026, 10:17 Super Neatza. Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup

Super Neatza. Toate meciurile Mondialului se văd în Piața Antena World Cup

Logo show Joi, 25.06.2026, 10:13 Super Neatza. Concursul FIFA Cartonașul Verde. Ce a câștigat Nicoleta Mariana Dragomir

Super Neatza. Concursul FIFA Cartonașul Verde. Ce a câștigat Nicoleta Mariana Dragomir

Logo show Joi, 25.06.2026, 10:12 Super Neatza. Cum ne controlăm emoțiile ca să comunicăm mai bine cu ceilalți

Super Neatza. Cum ne controlăm emoțiile ca să comunicăm mai bine cu ceilalți

Logo show Joi, 25.06.2026, 10:10 Super Neatza. Câte fibre trebuie să consumăm pe zi în funcție de greutate şi activitate fizică

Super Neatza. Câte fibre trebuie să consumăm pe zi în funcție de greutate şi activitate fizică

Logo show Joi, 25.06.2026, 10:01 Super Neatza. La mulți ani, Oana!v

Super Neatza. La mulți ani, Oana!v

Logo show Joi, 25.06.2026, 09:57 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Apar mici tensiuni în relații

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Apar mici tensiuni în relații

Logo show Joi, 25.06.2026, 09:52 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi deosebit de ridicate în aproape toată țara

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi deosebit de ridicate în aproape toată țara

Logo show Joi, 25.06.2026, 09:28 Sanchez șutează, mingea ricoșează și Quinones înscrie (min. 60) | Cehia - Mexic

Sanchez șutează, mingea ricoșează și Quinones înscrie (min. 60) | Cehia - Mexic

Joi, 25.06.2026, 05:00 Maseko deschide scorul cu un șut bine plasat din careu (min. 64) | Africa de Sud - Coreea de Sud

Maseko deschide scorul cu un șut bine plasat din careu (min. 64) | Africa de Sud - Coreea de Sud

Joi, 25.06.2026, 05:00 Mateo Chavez marchează simplu după un contraatac rapid (min. 55) | Cehia - Mexic

Mateo Chavez marchează simplu după un contraatac rapid (min. 55) | Cehia - Mexic

Joi, 25.06.2026, 05:00
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