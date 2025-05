Rețeta lui Chef Nicolai Tand de Chec cu cocos și ciocolată. Cum se prepară și ce ingrediente a folosit

În ediția din 25 mai 2025, din Neatza cu Răzvan și Dani, chef Nicolai Tand a pregătit o rețetă delicioasă de chec cu cocos și ciocolată. Iată cât de ușor se prepară.

Chef Nicolai Tand a pregătit o rețetă delicioasă de chec cu cocos și ciocolată, iar modalitatea de preparare este una ușoară și la îndemâna oricui. Rezultatul a fost cel așteptat, iar produsele pe care le-a folosit au fost unele de înaltă calitate.

Cum se prepară rețeta lui Chef Nicolai Tand de chec cu cocos și ciocolată. Ce ingrediente a folosit la Neatza cu Răzvan și Dani, din 25 mai 2025

Chef Nicolai Tand a reușit să surprindă pe toată lumea cu rețeta aceasta dulce. Alături de el a fost și unul dintre prezentatorii emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, Radu Bucălae, care i-a pus mai multe întrebări pentru a fi sigur că înțelege întregul proces de preparare.

Nicolai Tand a precizat că produsele PENNY pe care le folosește la rețeta de chec cu cocos și ciocolată sunt unele dintre cele mai bune existente pe piață.

„Ne întoarcem în bucătăria lui Nicolai, să vedem ce ne pregătește în acastă zi de duminică”, spune Radu Bucălae.

Iată ce răspunde chef Nicolai Tand: „Bade, v-am tot pregătit rețete de mâncare și știu că v-au placăut mult. Dar astăzi vreau să vă îndulcesc. Am mers la Penny să îmi fac cumpărăturile, unde știți deja, găsim ingrediente proaspete. Așa că mi-am luat un coș si am început să pun tot ce-mi trebuie. Și ce am găsit eu? Un iaurt cu gust autentic – Boni de tot. M-am gândit să fac desertul mai nutritiv, dar să nu pierd din savoarea checului”, spune el.

Citește și: Sandviș delicios cu ton în saramură, ou și humus, o rețetă pregătită de Chef Nicolai Tand la Neatza cu Răzvan și Dani

Ingrediente:

2 ouă

170 g zahăr

150 g iaurt

150 g făină

1 plic (7 g) drojdie uscată

10 ml ulei de floarea-soarelui

100 g nucă de cocos rasă

50 g ciocolată (tăiată mărunt)

Unt și făină pentru uns tava

Pentru servire:

1 iaurt

Coajă rasă de lămâie (zest)

1 lingură de zahăr

Mod de preparare:

Preîncălzește cuptorul la 180°C. Unge o tavă mică de chec (de cozonac) cu unt și tapeteaz-o cu făină. Într-un bol, bate ouăle cu zahărul până devin pufoase. Adaugă iaurtul și amestecă bine. Încorporează făina, drojdia uscată, uleiul, nuca de cocos rasă și ciocolata. Amestecă până obții un aluat omogen. Toarnă compoziția în tava pregătită. Coace timp de 45 de minute, până trece testul cu scobitoarea. Lasă să se răcească în tavă 10 minute, apoi scoate pe un grătar.

Citește și: Rețetă de scăricică de porc pe pat de risotto, pregătită de Chef Nicolai Tand la Neatza cu Răzvan și Dani! Cum se face totul

Pentru servire:

Amestecă iaurtul cu coajă rasă de lămâie și o lingură de zahăr. Servește checul rece sau ușor călduț cu acest sos răcoritor.