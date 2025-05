Rețeta lui Chef Nicolai Tand de chiftele cu pui pe pat de spanac cu iaurt. Cum se prepară și ce ingrediente a folosit

În ediția de marți, 29 aprilie 2025, din Neatza cu Răzvan și Dani, chef Nicolai Tand a pregătit o rețetă delicioasă de chiftele cu pui pe pat de spanac cu iaurt. Iată cât de ușor se prepară.

Chef Nicolai Tand a preparat o rețetă delicioasă de chiftele de pui pe pat de spanac cu iaurt, iar rezultatul a fost cel așteptat. Astfel că, Chef Nicolai Tand a prezentat în ediția de marți, 6 mai 2025, din Neatza cu Răzvan și Dani modul de preparare și ce ingrediente a folosit.

Cum se prepară rețeta lui Chef Nicolai Tand de chiftele de pui pe pat de spanac cu iaurt. Ce ingrediente a folosit la Neatza cu Răzvan și Dani, din 6 mai 2025

Această rețetă a fost realizată cu ingrediente de calitate la prețuri avantajoase de la PENNY, unde poți găsi mereu prospețime. Preparatul a fost apreciat de toată lumea, iar chef-ul a reușit să creeze în farfurie gustul autentic românescu cu produse de înaltă calitate.

Citește și: Rețetă lui Chef Nicolai Tand de salată cu pui la abur în stil asiatic. Ce ingrediente a folosit pentru acest preparat simplu

Chiar înainte de a ajunge pe platourile de filmare de la Neatza cu Răzvan și Dani, chef Nicolai Tand a avut grijă să se aprovizioneze de la un magazin PENNY, unde a găsit o mare varietate de produse: de la cele de bază până la produse la ediții limitate.

„După ce în weekendul acesta s-au încins grătare, noi ne întoarcem în bucătăria lui Nicolai să vedem cu ce noi idei de rețete ne încântă. Ce ne pregătești astăzi?”, anunță Dani.

„Mai Bade, presupun că multă lume a sărbătorit zilele astea de căldură cu mici și poate au făcut și picnic la iarbă verde. Azi am zis să gătesc carne, dar să o facem puțin altfel, care să facă trecerea de la vremea de gratare, la mancare care sa ne aduca confortul. Pentru că avem o rețetă foarte variată am mers la Penny, de unde am luat produse de calitate la preturi avantajoase. Am găsit tot ce mi-a trebuit pentru rețeta de astăzi, mi-am mai luat și cateva produse de baza pentru acasa, dar m-am uitat și după edițiile limitate.”, spune Nicolai Tand.

Citește și: Rețetă de paste cu carne de porc și salvie, pregătită de Chef Nicolai Tand la Neatza cu Răzvan și Dani! Cum se face totul

Ce ingrediente a folosit chef Nicolai Tand pentru rețeta de chiftele de pui pe pat de spanac cu iaurt:

Pentru chiftele:

300 g carne tocată de pui,

3 dovlecei (dați pe răzătoare, scurși bine de zeamă),

3-4 cepe (tocate fin, sau călite ușor),

2-3 căței de usturoi (zdrobiți sau dați pe răzătoare mică),

1 ou,

1 legătură pătrunjel (tocat fin),

Sare, piper după gust,

Ulei de măsline pentru prăjit

Pentru patul de iaurt:

100 g iaurt gras (sau grecesc),

1 pungă de spanac (proaspăt sau congelat),

Zeama de la 1 lămâie (sau după gust),

Sare, piper,

Ulei de măsline (1-2 linguri)

Mod de preparare:

Preparăm chiftelele:

Dă dovleceii pe răzătoare, presară puțină sare și lasă-i 10-15 minute să-și lase zeama. Stoarce-i bine într-un tifon sau prosop curat. Într-un bol mare, amestecă: dovleceii bine scurși, carnea tocata,ceapa toccata, usturoiul, oul, pătrunjelul, sare și piper. Formează chiftele rotunde sau turtite. Prăjește-le până sunt aurii și gătite complet sau coace-le la cuptor (180°C, 20-25 min, pe hârtie de copt, cu puțin ulei deasupra).

Pregătim patul de iaurt cu spanac:

Dacă folosești spanac proaspăt, opărește-l rapid în apă clocotită 1 minut, apoi scurge-l și toacă-l. Dacă e congelat – dezgheață-l și scurge-l bine. Într-o tigaie, pune 1 lingură ulei de măsline, adaugă spanacul, sare și piper. Călește 2-3 minute, apoi lasă-l să se răcească. Amestecă spanacul călit cu iaurtul, adaugă zeama de lămâie și gustă de sare.