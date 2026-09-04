Ce sfinți sunt pomeniți astăzi în calendar și de ce se ține post.

4 septembrie, zi de post pentru creștinii ortodocși. Ce sfinți sunt pomeniți astăzi în calendar | hepta.ro

Creștinii ortodocși îi pomenesc vineri, 4 septembrie 2026, pe Sfântul Sfințit Mucenic Vavila, episcopul Antiohiei, Sfântul Proroc Moise și Sfântul Mucenic Petroniu.

4 septembrie, zi de post pentru creștinii ortodocși

Tot în această zi este cinstită și Icoana Maicii Domnului „Rugul Aprins”, potrivit calendarului Bisericii Ortodoxe Române.

Data de 4 septembrie are, astfel, o însemnătate aparte pentru credincioși, fiind legată atât de pomenirea unor importante figuri ale creștinătății, cât și de cinstirea unei icoane care a fost introdusă recent în calendarul ortodox românesc.

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Cine a fost Sfântul Sfințit Mucenic Vavila

Sfântul Vavila a fost episcop al Antiohiei și este cunoscut în tradiția creștină pentru fermitatea cu care și-a apărat credința. A trăit într-o perioadă în care creștinii erau supuși persecuțiilor și a refuzat să renunțe la convingerile sale religioase.

Pentru credința sa, episcopul Antiohiei a suferit moarte martirică, fiind astfel cinstit de Biserică drept Sfânt Sfințit Mucenic.

În aceeași zi este pomenit și Sfântul Proroc Moise, una dintre cele mai importante personalități ale Vechiului Testament. Potrivit relatărilor biblice, Moise a avut un rol esențial în eliberarea poporului evreu din robia Egiptului și este cel căruia i-au fost încredințate, pe Muntele Sinai, Cele Zece Porunci, arată crestinortodox.ro.

Tot de numele lui Moise este legat episodul biblic al rugului care ardea fără să se mistuie. Imaginea acestuia are o puternică semnificație religioasă și se află în legătură cu cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Rugul Aprins”.

Anul 2026 marchează un moment important pentru această icoană. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât, la 2 iulie 2026, introducerea ei în calendar, astfel că 4 septembrie este prima zi în care este prăznuită oficial în acest context.

Cu această ocazie, la Mănăstirea Antim din București au fost programate slujbe dedicate, printre care Acatistul Icoanei Maicii Domnului „Rugul Aprins”, Ceasurile și Sfânta Liturghie.

4 septembrie este zi de post

Pe lângă sărbătorile din calendar, ziua de vineri, 4 septembrie, este și zi de post pentru credincioșii ortodocși. Miercurea și vinerea sunt, în mod obișnuit, zile de post în tradiția Bisericii, cu excepția perioadelor în care există dezlegare.

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Astfel, cei care respectă rânduiala bisericească se abțin de la alimentele de origine animală și sunt îndemnați să acorde o atenție mai mare rugăciunii, participării la slujbe și faptelor bune.