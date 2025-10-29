Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a vorbit despre cazul tragic al doctoriței Ștefania Szabo, găsită fără suflare în camera de gardă a Spitalului Județean Buzău.

Este prima declarație oficială a ministrului referitoare la acest eveniment care a șocat comunitatea medicală și publicul larg.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, cere clarificări în cazul morții Ștefaniei Szabo: „Aștept raportul medico-legal”

În vârstă de 37 de ani, Ștefania Szabo nu prezenta probleme de sănătate grave, luând doar medicamente uzuale pentru inimă. Ministrul Sănătății a precizat că nu dorește să intre în speculații privind cauza decesului. Cu toate acestea, el nu exclude posibilitatea ca doctorița să fi fost afectată de burnout sau epuizare, un fenomen tot mai des întâlnit în rândul personalului medical, potrivit fanatik.ro.

„Cauzele pot fi multiple. Nu exclud epuizarea și burnout-ul sub nicio formă, dar vă dați seama că este un moment foarte greu pentru familie, pentru toată lumea. E vorba de respectul pentru acel om”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a subliniat că, deși a auzit diferite ipoteze despre moartea doctoriței, preferă să aștepte raportul oficial medico-legal înainte de a face declarații publice: „Am solicitat o informare clară din partea medicală, în special pentru acest caz nefericit, și transmit condoleanțe familiei și tuturor celor care au cunoscut-o. Nu doresc, în momentul de față, să fac nicio declarație cu privire la posibilele cauze, pentru că nu am toate informațiile și, din respect pentru familie și pentru doamna doctor, nu aș vrea să speculez și să-mi dau cu părerea în necunoștință de cauza. Am văzut diferite ipoteze care sunt discutate în spațiu public.

Eu aștept raportul medico-legal care ne va informa cauza, însă spun de pe acum că nu voi face declarații publice cu privire la cauza decesului, din respect pentru doamna doctor și pentru familia acesteia”, spune el pentru sursa citată mai sus.

Alexandru Rogobete a subliniat că problema gărzilor istovitoare este bine cunoscută în sistemul medical și necesită reforme legislative urgente:

„Cunoaștem foarte bine subiectul, l-am tot discutat chiar în aceste zile, cu privire la schimbarea legislativă pentru a avea gărzile segmentate în gărzi de urgență, gărzi de monitorizare, în schimbarea normativului de personal, nu doar în funcție de numărul de paturi, ci și în funcție de complexitatea cazurilor. Adică măsuri de reformă pe care le avem în vedere și la care se lucrează în momentul de față. Acesta este motivul pentru care nu doresc să fac declarații cu privire la cauzele acestui eveniment. În primul rând că nu le știm și și dacă le-aș ști, nu aș specula pe marginea lor”, spune el.

Ministrul a adăugat că așteaptă ca raportul medico-legal să clarifice cauzele decesului și că nemulțumirile personalului medical privind suprasolicitarea sunt pe deplin justificate.

În ceea ce privește măsurile concrete pentru prevenirea altor tragedii similare, Rogobete a spus că se lucrează la o reglementare care să reducă fenomenul epuizării medicilor, sperând ca aceasta să fie implementată până la finalul acestui an.

„Am rezerve în a face astfel de declarații acum doar pentru a veni cu un răspuns care este așteptat de toată lumea. Se lucrează la acest lucru. Sper ca până la finalul acestui an să avem o reglementare care să reducă acest fenomen al epuizării medicilor și nu aș vrea să legăm încă o dată decesul doamnei doctor de această situație până nu avem un raport medico-legal care să confirme sau infirme acest lucru”, a concluzionat ministrul.

Tragedia a avut loc marți, 28 octombrie, în dimineața zilei, când tânăra doctoriță a fost găsită moartă în camera de gardă. Evenimentul a adus în prim-plan atât epuizarea personalului medical, cât și necesitatea unor schimbări legislative în sistemul sanitar.