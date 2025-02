Noul șef al ANPC, Cristian Popescu Piedone, mesaj puternic pentru operatorii economici: „Credeaţi că este duminică şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor doarme?”. Iată ce abateri serioase au fost identificate la fața locului!

Reprezentanţii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au anunţat, duminică seara, că au desfăşurat mai multe controale tematice în centrele de îngrijire a persoanelor vârstnice, pentru a verifica condiţiile de igienă şi siguranţă alimentară, în urma cărora au fost aplicate 306 amenzi.

Potrivit News.ro, comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor au verificat peste 730 de centre de îngrijire a persoanelor vârstnice şi au constatat nereguli în 632 dintre acestea, 59 fiind chiar închise temporar.

Iată ce au transmis oficialii!

ANPC a închis aproape 60 de centre de îngrijire a persoanelor vârstnice. Au fost găsite nereguli în 632 de locații

Echipele de control au găsit mai multe nereguli, printre care alimente şi medicamente expirate, mobilier deteriorat, saltele murdare, pereţi cu infiltraţii de apă, prize defecte și sisteme de ventilaţie neigienizate.

Inspectorii ANPC au aplicat amenzi în valoare de peste 2,2 milioane de lei şi au retras aproape două tone de produse neconforme. Dintre cei 732 de operatori verificați, 632 au fost găsiți cu abateri importante. În timp ce unii dintre aceștia s-au ales cu avertismente, alții au rămas fără produse și cu centrele închise până la remedierea deficiențelor.

În total au fost retrase definitiv 1,8 tone de produse cu o valoare de 41 000 de lei, și aplicate 306 de amenzi care ajung la o sumă totală de 2 265 000 lei.

Principalele abateri identificate la fața locului

Potrivit sursei citate anterior, printre acestea se regăsesc:

licenţe de funcţionare expirate şi lipsa autorizaţiei ISU;

ustensile/veselă neconforme;

nu existau coşuri pentru deşeuri cu capace acţionate la pedală;

materii prime cu stare termică modificată;

produse cu termen de valabilitate depăşit;

agregate frigorifice neigienizate;

lipsa fluxului tehnologic;

lipsa cântarului şi a meniului zilnic;

spaţii frigorifice neigienizate;

utilizarea bureţilor de sârmă;

produse fără elemente de identificare;

medicamente expirate, şactate depozitate la temperaturi necorespunzătoare (peste 23°C),

reutilizarea ambalajelor din plastic

Abaterile au fost identificate inclusiv în zona de cazare, iar printre acestea se regăsesc:

lipsa covoraşelor antiderapante în băi şi la intrare;

culoare ridicat faţă de nivelul solului şi camere cu praguri, calorifere cu urme de rugină;

protecţia firelor electrice desprinsă;

perne/saltele fără husă de protecţie;

mobilier deteriorat; iluminat insuficient în băi;

găuri în faianţă şi guri de scurgere neigienizate;

sistem de autoînchidere al uşilor de intrare defect;

parchet deteriorat şi gresie spartă;

pereţi cu infiltraţii de apă;

prize defecte şi baterii de baie cu depuneri de calcar;

sisteme de ventilaţie neigienizate;

calorifere cu exfoliere de vopsea;

paturi metalice cu cadru ruginit, saltele patate şi murdare;

mobilier deteriorat şi perete cu vopsea exfoliată

Noul preşedintele ANPC,Cristian Popescu Piedone, a făcut și o declarație în acest sens:

„Credeaţi că este duminică şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor doarme? Nu!!! Au trecut doar două zile şi am văzut cu toţii împreună şi am constatat aceste abateri grave de la legea Protecţiei Consumatorilor. Nu ne vom opri aici, acţiunile vor continua în toată ţara, am efectuat până în prezent acţiuni la doar 785 de centre. Vom controla până la ultimul centru şi le vom relua din nou şi din nou până când aceşti operatori economici ori se apucă de altă meserie, ori respectă legea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi în special aceşti beneficiari, bătrânii noştri”.

Iată și o filmare făcută publică pe Facebook!

