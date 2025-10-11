Antena Căutare
Atenționare MAE pentru românii care vor să călătorească în Roma. Ce se întâmplă la aeroporturile Fiumicino și Ciampino

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru românii care și-au plănuit să călătorească în Româna luni, 13 octombrie 2025. Iată ce se întâmplă la aeroporturile Fiumicino și Ciampino.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 11 Octombrie 2025, 11:09 | Actualizat Sambata, 11 Octombrie 2025, 11:11
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare pentru românii care și-au plănuit să călătorească în Româna luni, 13 octombrie 2025 | Hepta & Shutterstock.com

Luni, 13 octombrie 2025, personalului angajat în cadrul aeroporturilor internaționale Roma Fiumicino și Roma Ciampino intră în grevă, în intervalul orar 12:00-16.00.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a oferit informații despre evenimentul care va avea loc la începutul săptămânii viitoare, avertizând românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia.

La această dată, sunt posibile perturbări ale serviciilor aeroportuare - check-in și controale de securitate, precum și perturbări ale traficului aerian, cu posibile întârzieri pentru unele zboruri.

Ce recomandări oferă Ministerul Afacerilor Externe (MAE) cetățenilor români

MAE le-a transmis cetățenilor români să verifice periodic site-urile web oficiale ale aeroporturilor, precum ți cele ale companiilor aeriene, pentru a se informa din timp cu privire la orice întârzieri, anulări sau modificări ale zborurilor, potrivit news.ro.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune:

• Consulatul General al României la Roma: +39 34 514 739 35;

• Consulatul General al României la Milano: +39 36 610 814 44;

• Consulatul General al României la Bologna: +39 32 480 351 71;

• Consulatul General al României la Torino: +39 33 875 681 34;

• Consulatul General al României la Trieste: +39 34 088 216 88;

• Consulatul General al României la Bari: +39 33 460 422 99;

• Consulatul României la Catania: +39 32 096 531 37.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă și consultarea paginilor de internet pentru o informare rapidă.

Roma, destinația de vacanță pe care românii o aleg în orice moment al anului

Roma se numără printre destinațiile de vacanță preferate ale românilor. Turcia, Grecia, Cipru și Egipt sunt doar câteva dintre țările pe care cetățenii români le vizitează pe timp de vară, însă atunci când vine vorba despre un city break, Italia este prima lor alegere.

Mulți decid să organizeze un concediu în Roma pentru că își doresc câteva zile de relaxare alături de prieteni sau familie. De altfel, alții aleg o astfel de destinație pentru a vizita atracțiile turistice sau pentru a se bucure de mâncarea delicioasă.

Colaj cu steagul Italiei și MAE

De-a lungul anilor, Italia a devenit o destinație accesibilă pentru toate buzunarele. Biletele de avion pot avea și reduceri în anumite luni din an, iar prețul cazării diferă în funcție de serviciile oferite.

