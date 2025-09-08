Iancu Guda, specialistul econimic al Observator, le-a prezentat telespectatorilor din această dimineață care sunt sectoarele în care românii sunt plătiți cu cele mai mari salarii, dar și în ce orașe angajatorii sunt atât de darnici. Iată în rândurile de mai jos și explicațiile expertului.

Ce joburi se plătesc cel mai bine în România | Shutterstock.com

Iancu Guda, specialistul econimic al Observator, a vorbit astăzi în cadrul rubricii IQ Financiar despre piața forței de muncă, despre cele mai mari salarii din Românai, dar și despre evoluția veniturilor lunare față de prețurile actuale.

Iată ce a ieșit la iveală după o analiză amănunțită a specialistului!

Ce joburi se plătesc cel mai bine în România. În ce orașe sunt cele mai mari salarii

În cele 5 minute ale rubricii IQ Financiar, Iancu Guda a reușit să surprindă extrem de bine care este realitatea actuală cu privire la veniturile românilor, în funcție de sectoarele în care lucrează.

Specialistul Observator a pregătit pentru telespectatori un top format din cele mai mari 7 sectoare din țara noastră în funcție de numărul de angajați, dar și un top format din 7 sectoare în funcție de numărul de angajați.

Potrivit cifrelor, cei mai mulți români lucrează la privat în domeniul construcțiilor.

Cel mai mare angajator din România are 440 000 de angajați în comerț, aproximativ 840 000 de angajați în distribuție și retail puse împreună și între 200 000 - 300 000 în transporturi, industrie de mașini și echipamente și în IT.

„Evident, că noi suntem o țară de consum: importăm, distribuim, mâncăm, bem și luăm haine, electrocasnice (...). Al 7-lea cel mai mare angajator. Bine că avem atât de mulți IT-și că trebuie să digitalizăm România. Cu cine digitalizăm? Cu IT-ul. Cu sectorul de IT, 200 000 de angajați” a explicat acesta.

Cât despre sectoarele cu cei mai puțini angajați, acesta a dezvăluit că au sub 100 000 de angajați. Acestea sunt: fabricare, energie, poștă, comunicații, imobiliare, industria extractivă, intermediari financiari.

Analizând și sectoarele cu cele mai mari și mici salarii, Iancu Guda a explicat:

„De departe, IT-ul plătește 11 500 de lei net. Transporturi aeriene - 10 500 de lei. Intermedieri financiare, asigurări - 10 000 de lei. Administrația publică și apărare, sectorul public. Ia uitați-vă, este în top cele mai bine plătite sectoare din România. Vă dați seama, e cam aberant să fie în top plătiți când privatul te susține. Mă rog, alt subiect, alte emisiuni.

Dacă te uiți la sectoarele cu cele mai mici salarii, aș vrea să remarc așa: la Horeca, salariul mediu net e 3 346 de lei. Dar dacă iei și tips-ul, deci 10% din cele 35 de miliarde de lei pe restaurante și baruri, dacă îi pui un 10% tip și împarți la numărul de angajați 180 000, le mai vine vreo 2 200 de lei în Horeca și, de fapt, câștigă pe medie la nivel național.”

„Salariul pe hârtie care e declarat oficial crește cu 7,6%, inflația cu 5,5%. Vedeți, distanța dintre ele se micșorează. Asta înseamnă că puterea de cumpărare nu mai este cum a fost în trecut.

În 2025, creșterea salariului vs. creșterea prețurilor se apropie. Și ce credeți voi? O să fie invers. Adică o să se ducă salariul sub 5% creștere și inflația peste 5%, pentru că numai TVA-ul de la 1 august cu 2% înseamnă o creștere a prețurilor cu cel puțin 4%.” a mai explicat specialistul.

El nu a ezitat să ofere și informații cu privire la salariile din întreaga Românie, dezvăluind astfel unde sunt cele mai mari, dar și cele mai mici:

„Evident, București, Ilfov, avem Sibiu, Brașov, următorul Cluj, Timiș, cu salariile cele mai mari. Dacă ne uităm, salariile cele mai mici la Teleorman, la Vaslui, la Suceava, culorile cele mai deschise. Se pare că avem două Românii din toate punctele de vedere”

Iată și întreaga explicație:

