Cine ar intra în lupta pentru Carrefour după ce s-a vehiculat că gigantul s-ar retrage din România. Frații Pavăl, printre doritori

La nivel global, Carrefour deține aproximativ 14.000 de magazine în 40 de țări și este unul dintre cei mai mari retaileri din lume. Iată ce s-ar putea întâmpla cu magazinele din România.

Carrefour, unul dintre cei mai importanți retaileri de pe piață, a mandatat banca BNP Paribas să analizeze interesul potențialilor investitori pentru vânzarea operațiunilor sale din România, iar zvonurile că s-ar retrage din țara noastră au început să se răspândească rapid.

În cursa pentru preluarea celor 458 de magazine s-au înscris deja trei mari giganți care își fac planuri pentru viitor în cazul în care vor reuși preluarea acestora, printre cei interesați numărându-se și frații Pavăl, cunoscuți pentru afacerile lor de succes în bricolaj și pentru investițiile prin Pavăl Holding. Astfel, cei doi proprietari Dedeman ar ajunge în competiție directă cu alte două mari companii, una franceză și una poloneză, urmând să se extindă din ce în ce mai mult pe piața internațională.

Cine ar intra în lupta pentru Carrefour după ce s-a zvonit că gigantul s-ar retrage din România. Frații Pavăl, printre doritori

Conducerea Carrefour a mandatat banca BNP Paribas să analizeze interesul potențialilor investitori pentru vânzarea operațiunilor sale din România la scurt timp după ce marele retailer și-a anunțat retragerea completă de pe piața italiană în urmă cu doar câteva luni.

Potrivit Libertatea, zvonuri că există o posibilă retragere și din alte țări au apărut și în Polonia, dar și în Argentina, însă, pentru un moment, se pare că România este cea care ar fi pe cale să piardă teren în fața retailerului francez.

Cele 458 de magazine din România au generat în primele nouă luni ale anului 2025 o sumă în valoare de aproximativ 2,3 miliarde de euro, însă aceste detalii nu ar conta prea mult pentru oficialii francezi.

La nivel global, Carrefour deține aproximativ 14.000 de magazine în 40 de țări și este unul dintre cei mai mari retaileri din lume. În țara noastră, acesta este prezent încă din 2001, însă condițiile economice și scăderea încrederii consumatorilor pe fondul inflației au afectat considerabil puterea de cumpărare a românilor, și, implicit, au dus la o nouă abordare a oficialilor francezi pentru magazinele deținute aici.

Proprietarii Dedeman vor să cumpere Carrefour

Pentru frații Pavăl faptul că retailerul francez ar vrea să părăsească România este o veste bună, având în vedere că s-au arătat interesați și dispuși să lupte împotriva grupului francez Auchan și retailerului polonez Zabka, care deține brandul Froo din țara noastră.

Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl nu exclud varianta de a se lansa și în retailerul alimentar, luând astfel în calcul extindere afacerilor lor inclusiv la nivel internațional, după ce au achiziționat și cel mai mare lanț de magazine de bricolaj din Grecia.

Potrivit informațiilor disponibile în revista Forbes, averea lor cumulată ajunge la o sumă astronomică în valoare de 3 miliarde de euro, după ce în anul 1992 au decis să pornească o afacere care, mai târziu, avea să le aducă uriașul succes de astăzi.

Până la acest moment, nici reprezentanții Dedeman, nici cei de la Auchan nu au venit cu un punct de vedere oficial în acest sens, așa cum s-a întâmplat în cazul celor de la Zabka.

„Avem planuri ambițioase de creștere pe piața românească, atât organic, cât și prin achiziții de lanțuri de magazine mici. Nu comentăm alte aspecte, dar vom ține presa la curent cu toate activitățile relevante”, au transmis cei de la Zabka pentru Profit.ro.