Patru produse alimentare cumpărate de zeci de români au fost retrase de la vânzare. Ce pericole ascund

Compania Unilever a decis să retragă de pe piață mai multe produse alimentare după ce s-a descoperit o serie de nereguli.

Unilever a anunțat că va retrage de pe piață anumite alimente pe care zeci de români le consumă zilnic după ce s-a descoperit că ar putea conține fragmente de metal și de cauciuc.

Compania a transmis un comunicat oficial despre produsele care ar putea să fie contaminate și le-a explicat consumatorilor ce pot face cu acestea în cazul în care le-au achiziționat.

„Unilever desfăşoară activităţile sale de producţie conform celor mai înalte standarde internaţionale de calitate şi siguranţă, iar orice abatere de la aceste norme este tratată cu maximă seriozitate şi responsabilitate.

Astfel, Unilever a decis să retragă de pe piaţă un număr limitat de pachete din sortimentele Delikat Borş Magic cu legume, Knorr – punga magică - condimente pentru porc cu usturoi şi afumătură, Knorr supă cu pui cu tăiţei şi Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi” este mesajul transmis de reprezentanții oficiali într-un comunicat amintit de Antena 3 CNN.

„Unilever și Auchan anunță rechemarea următoarelor produse, din cauza posibilei prezențe de particule metalice și de cauciuc” au scris și reprezentanții Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe pagina oficială de Facebook.

Iată despre ce produse este vorba:

EAN CU: 8720182944849

Cod lot: 528003C93

Data de valabilitate: 31.10.2026

EAN CU: 8712100867507

Cod lot: 527810C93

Data de valabilitate: 31.10.2026

„Consumatorii care au achiziționat produsele din loturile de mai sus sunt rugați să NU le consume. Returnați produsul la Serviciul Clienți din magazinul Auchan de unde a fost cumpărat și veți primi contravaloarea integrală. Nu este necesar bonul fiscal. Produsul a fost comercializat în mai multe unități Kaufland din țară (lista completă este disponibilă pe site-ul ANSVSA).” se mai arată în comunicatul transmis de ANSVSA pe Facebook.

„Unilever România SA și Metro Cash & Carry România SRL anunță rechemarea următorului produs, din cauza posibilei prezențe de particule metalice și de cauciuc” este mesajul pe care l-au transmis oficialii și cu privire la cel de-al treilea produs periculos:

Cod de bare: 8712566109739

Cod lot: 528630C93

Cod lot: 528730C93

Data de valabilitate: 31.01.2027

Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi

Cod lot: 528008C93

Data de valabilitate: 30.04.2027

Ce pot face clienții care au achizițioat condimentele retrase de la vânzare

Compania a transmis faptul că acestea pot fi returnare în magazine pentru a primi banii înapoi.

„Dacă deţineţi unul sau mai multe pachete de Delikat Borş Magic cu legume, Knorr – punga magică - condimente pentru porc cu usturoi şi afumătură, Knorr supă cu pui cu tăiţei şi Knorr fix pentru pui crocant cu usturoi, din loturile menţionate, vă rugăm să nu îl consumaţi şi să îl returnaţi în magazinul de unde l-aţi cumpărat pentru a primi banii înapoi – sau să contactaţi Serviciul pentru Clienţi la: 0800 150 150. Pentru orice întrebări sau comentarii, vă rugăm să contactaţi Serviciul pentru Clienţi la: 0800 150 150” se mai arată în comunicat potrivit sursei citate anterior.