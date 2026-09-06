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Cum dovedești unde locuiești dacă adresa nu mai este tipărită pe buletin. Documentul pe care îl poți obține gratuit

Te întrebi cum dovedești unde locuiești dacă adresa nu mai apare tipărită pe buletin? Este o situație cu care se pot întâlni tot mai mulți români, mai ales după schimbarea formatului actului de identitate. Din fericire, există un document pe care îl poți obține gratuit.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 09:49 | Actualizat Duminica, 06 Septembrie 2026, 10:13
Cum dovedești unde locuiești dacă adresa nu mai este tipărită pe buletin | Hepta
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Pe noua Carte Electronică de Identitate (CEI), adresa de domiciliu nu mai este tipărită pe document. Informația nu a dispărut însă. Ea este stocată în format electronic, în cipul cărții de identitate, și poate fi accesată prin mai multe metode oficiale.

Cum dovedești unde locuiești dacă adresa nu mai este tipărită pe buletin

Ministerul Afacerilor Interne explică faptul că datele pot fi citite cu ajutorul unor aplicații sau dispozitive dedicate. Prin urmare, dacă o instituție, o bancă sau o altă entitate solicită dovada adresei, există mai multe variante oficiale prin care poate fi obținută.

Cum poate fi accesată adresa de domiciliu de pe CEI

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Potrivit informațiilor oficiale, sunt trei modalități prin care adresa de domiciliu sau reședința pot fi citite ori dovedite.

1. Citirea CEI cu un cititor de carduri

Datele stocate în cipul Cărții Electronice de Identitate pot fi citite cu ajutorul unui cititor de carduri și al unei aplicații dedicate. Această variantă permite accesarea informațiilor electronice înscrise în CEI, inclusiv a adresei de domiciliu. Informațiile oficiale despre modul de utilizare și aplicațiile necesare sunt disponibile pe platformele Ministerului Afacerilor Interne.

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2. Aplicația mobilă RO CEI Reader

O altă variantă este aplicația RO CEI Reader. Aplicația permite citirea datelor stocate în cipul noii cărți electronice de identitate. Printre informațiile care pot fi accesate se află și adresa de domiciliu. Este o soluție utilă pentru cei care vor să verifice rapid datele înscrise electronic pe propria CEI, fără ca adresa să fie tipărită pe document. Mai mult, aplicația poate fi folosită și pentru a obține datele într-un format care poate fi transmis mai departe atunci când este necesară dovada domiciliului.

3. Certificatul electronic de domiciliu poate fi obținut gratuit

Există și o variantă pentru cei care au nevoie de un document separat care să confirme oficial adresa. Certificatul electronic de atestare a domiciliului sau reședinței poate fi solicitat online prin platforma HUB a Ministerului Afacerilor Interne. Documentul este eliberat în format electronic, iar serviciul este gratuit. Certificatul poate fi folosit pentru a demonstra domiciliul sau reședința atunci când acest lucru este solicitat de o instituție sau de o altă entitate. Potrivit informațiilor oficiale, documentul poate fi utilizat atât în România, cât și în străinătate.

Important este că nu este obligatoriu să obții certificatul de domiciliu de fiecare dată când ai nevoie de adresă.

Adresa nu a dispărut de pe noul buletin

Chiar dacă nu mai poate fi văzută direct pe fața Cărții Electronice de Identitate, adresa de domiciliu este în continuare stocată în cipul documentului. În loc să fie tipărită pe cartea de identitate, adresa face parte din datele electronice ale CEI.

Pentru cei care au nevoie să o verifice sau să o prezinte, soluția depinde de situație: citirea CEI cu un dispozitiv dedicat, folosirea aplicației RO CEI Reader sau obținerea online a certificatului electronic de domiciliu/reședință.

Informațiile oficiale despre noua Carte Electronică de Identitate și despre modalitățile prin care poate fi accesată adresa sunt disponibile pe platformele Ministerului Afacerilor Interne și pe site-ul oficial dedicat CEI.

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