De ce vor românii să dea noile buletine înapoi. Problemele apărute după schimbarea cărții de identitate

Românii au început să se plângă de noile cărți de identitate și unii vor deja vechiul buletin înapoi. Ce probleme au apărut după ce și-au schimbat cartea de identitate!

Românii care au adoptat deja varianta electronică a cărții de identitate (CEI) au început să relateze experiențe neplăcute, spunând că au schimbat buletinul, însă birocrația excesivă și drumurile repetate la ghișeu au rămas aceleași.

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Ce probleme au apărut la schimbarea cărții de identitate

Posesorii de CEI au ajuns să regrete că și-au dorit să înlocuiască o mulțime de documente cu unul singur.

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Printre avantajele cărții electronice de identitate, autoritățile menționau:

poate fi folosită ca document de călătorie în UE și în statele care recunosc acest tip de document;

permite autentificarea online în sisteme informatice, CEI conținând un certificat digital de autentificare, iar accesul fiind protejat prin PIN;

poate fi folosită pentru semnătură electronică avansată - certificatul este emis și înscris gratuit de MAI, iar documentele semnate astfel au, în România, aceeași valoare juridică precum cele semnate olograf, cu excepția actelor autentice;

domiciliul nu mai este tipărit pe fața cardului, astfel că informația poate fi citită electronic de autoritățile/persoanele autorizate, ceea ce poate limita divulgarea adresei în situații în care până acum era suficient să fie privită cartea de identitate;

are elemente de securitate mai avansate, concepute să reducă riscul de falsificare și furt de identitate;

poate fi emisă și copiilor sub 14 ani, ceea ce le permite, între altele, să aibă un document de călătorie propriu;

are dimensiunea unui card bancar, deci este mai ușor de păstrat în portofel.

Cu toate acestea, românii au început să se plângă că avantajul unui card bancar care poate fi păstrat mult mai ușor în portofel a venit la pachet cu o mulțime de dezavantaje.

Potrivit adevarul.ro, experiențele neplăcute au apărut încă de la prima instituție care solicită buletinul pentru eliberarea unui document, întrucât, în multe locuri, nu există cititoare. Totuși, neajunsurile pot să apară și dacă instituția are cititor, deoarece există situația în care posesorul actului de identitate a uitat PIN-ul.

Pe de altă parte, cetățenii posesori de CEI care și-au dorit să acceseze Programul Rabla 2026 au avut și ei bătăi de cap. Aceștia s-au plâns că nu puteau să introducă datele noului act în anumite câmpuri ale formularului AFM.

Ulterior, instituția s-a sesizat și a precizat că platforma permite înscrierea și celor cu CEI, existând o opțiune diferită pentru acest tip de document.

Potrivit sursei citate mai sus, această experiență se poate repeta în cazul tuturor formularelor online construite pentru vechiul model de act de identitate, dacă nu au fost actualizate.

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Noua carte de identitate, inutilă fără un telefon mobil

Totodată, pentru a beneficia de facilitățile oferite de cartea electronică de identitate, posesorul are nevoie de un telefon mobil pentru a descărca aplicația Ro CEI Reader, care are funcția de cititor al cărții electronice.

Din această aplicație îți poți descărca, de exemplu, documentul care îți atestă domiciliul și îl poți prezenta instituțiilor, potrivit adevarul.ro.

Sursa citată mai notează că dacă ai un telefon cu NFC (o tehnologie de comunicare wireless pe distanțe foarte scurte), instalezi RO CEI Reader și poți citi local datele din cipul CEI, inclusiv domiciliul, și le poți exporta în PDF.

Tot pe telefon, îți poți instala ROeID, o altă aplicație care te ajută să îți creezi o identitate digitală cu care să te autentifici la servicii publice online. Instalarea acesteia presupune o etapă de validare din partea Autorității pentru Digitalizarea României (ADR).

Iar, pentru a utiliza CEI direct pe calculator, ai nevoie de cititor de card și de o altă aplicație, IDPLUGMANAGER, potrivit adevarul.ro.

Așadar, trebuie să știi în permanență ce PIN folosești, ce aplicație îți trebuie, dacă telefonul are NFC, dacă instituția acceptă informația electronică și dacă serviciul pe care vrei să îl folosești este integrat.

„Am vrut să merg să cer vechiul buletin înapoi”

Într-un interviu pentru adevarul.ro, Felicia Botea, posesoare de CEI, și-a povestit experiența cu noul buletin. Potrivit declarațiilor sale, problemele au apărut încă de la ridicarea documentului de la ghișeu.

„Când am mers să ridicăm buletinul, nu le mergea sistemul. <<Veniți în altă zi>>. Deci omul care s-a învoit o dată să vină să își facă buletinul, apoi încă o dată să îl ridice, trebuie să se învoiască a treia oară de la muncă, pentru că programul de funcționare de la Evidenta Populației nu este gândit pentru oameni, ci pentru funcționari”, a spus aceasta pentru sursa citată.

„Prezinți buletinul nou la Taxe și Impozite. Funcționara ți-l cere în fizic pe cel complet, cu adresa. Îl ai în telefon, descărcat din aplicație. Nu e de ajuns. <<Trimiteți-ni-l pe mail>>. De ce? Nu știa să lucreze cu cititorul de carte electronică. Simplu. Așa că tot omul era pus să facă trei manevre în plus, ca să nu bage funcționara cartea în cititor și să facă ea crop pe imagine ca să scoată adresa. A venit altă funcționară, care îmi cerea să bag PIN-ul și ținea cititorul în mână la ea, fără să mi-l dea, între noi fiind taraba ghișeului. <<Unde să bag pinul?>>; <<În cititor, unde!>>; <<Păi, dați-mi cititorul>>”, a continuat femeia pentru adevarul.ro.

Potrivit sursei citate, încă de la preluarea CEI, doamna a fost avertizată de către funcționara de la Evidența Populației să nu meargă cu noul buletin la farmacii, pentru că „nu merge peste tot”.

„Am mers la bancă, să anunț schimbarea de buletin. Mi-au spus: <<Noi vedem în sistem imediat datele de la Evidenta Populației, în juma’ de ora maxim, dacă se schimba ceva>>. N-a mers, că nu erau toate datele actualizate, astfel că tot a trebuit să prezint noul buletin, cu adresa nouă. Nici la bancă nu sunt știutori de toate cele, o funcționară mi-a spus că fără buletin fizic nu are cum să facă actualizarea”, a mai dezvăluit ea.

După tot acest drum anevoios, care e departe de a se fi încheiat, Felicia Botea mărturisește că a fost în punctul de a renunța la CEI.

„Am vrut să merg să cer vechiul buletin înapoi sau să-mi fac altul, tot pe stil vechi, să scap de prostia și nemernicia statului român față de cetățean, pentru că îți bagi tot tu capul la jug. Tot nu înțeleg, cu toate laudele de digitalizare, de ce la orice interacțiune cu Evidența Populației tot tu trebuie să ai teancul doldora de acte, dosarul cu totul documentat de când te-ai născut. De ce e nevoie să îmi demonstrez nașterea, starea civilă, legăturile de filiație când ei au totul acolo? De ce nu e de ajuns să mă identific? De ce trebuie să demonstrez că m-am născut? De ce trebuie eu să demonstrez cu acte ce am în proprietate? Nu au totul acolo bine betonat, pe taxe, impozite, declarații? Și dacă nu ai declara deloc vreo tranzacție, nu poți fugi de răspundere, că devii pasibil de altele. Ei au totul interconectat, cum au mărturisit băncile, dar le e lene să dea un click. Își bat joc de om, efectiv”, a mai relatat femeia pentru adevarul.ro.