Euro sare de 5,14 lei și lovește buzunarele românilor: vin scumpiri în lanț în contextul celui mai slab leu din istorie

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Aprilie 2026, 15:05 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 15:05
Euro depășește 5,14 lei, atingând un nivel istoric, în timp ce leul slăbește semnificativ. Creșterea cursului valutar ar putea declanșa un val de scumpiri în lanț și presiuni asupra economiei românești.

Euro sare de 5,14 lei și lovește direct în buzunarele românilor. Se anunță un val de scumpiri în lanț, în contextul celui mai slab leu din istorie. Reprezentanții Băncii Naționale a României au transmis cursul de azi. Acesta a fost actualizat în jurul orei 13:00.

Cursul de astăzi, 30 aprilie 2026, a stârnit îngrijorare în rândul multor români. Cifrele comunicate arată că leul românesc a pierdut teren în raport cu principalele valute. Leul românesc a pierdut mai mult de șase bani în raport cu francul elvețian, a pierdut cinci bani în raport cu lira sterlină și a pierdut patru bani în raport cu moneda unică euro, cotată la 5,1417 lei românești.

Acesta este cel mai ridicat nivel din istorie în raport cu leul românesc. Prețul pentru gramul de aur a crescut și el cu aproape 15,2 lei, astfel că gramul de aur a ajuns să fie cotat la 653,5585 lei.

Dobânda la care se împrumută România pe termen de 10 ani a crescut și ea în ultimele zile. Banii își pierd puterea de cumpărare, iar leul atinge un record negativ în aceste condiții.

Produsele de import devin astfel mai scumpe, facturile și serviciile pot crește și ele dacă contractele sunt în euro. Totodată, ratele la creditele în euro pot deveni mai mari sau mai dificil de plătit în aceste momente.

Un leu mai slab poate însemna o viață mai scumpă pentru majoritatea oamenilor

Creșterea euro față de leu se poate simți în economie în mai multe moduri. Astfel, efectele pot apărea în lanț. Un euro mai scump poate împinge chiar și inflația în sus. Firmele își pot crește costurile, iar acestea se transferă ulterior către consumator. Prețurile generale pot crește mai repede, chiar dacă salariile nu țin pasul.

Percepția investitorilor asupra economiei s-ar putea schimba și ea. Banca Națională a României încearcă să stabilizeze cursul prin politica monetară și intervenții pe piață.

Deprecierea leului față de euro și alte valute importante are efecte directe asupra vieții de zi cu zi. Chiar dacă fluctuațiile par mici pe termen scurt, ele se reflectă rapid în prețurile din magazine, în costul creditelor și în inflație. În acest context, stabilitatea economică depinde în mare măsură de modul în care autoritățile gestionează cursul și echilibrele financiare.

