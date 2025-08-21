Gara de Nord intră „într-un amplu proiect de regenerare urbană”. Cum va arăta întreaga zonă la finalul lucrărilor

Antena Căutare
Primarul general interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a anunțat că Primăria Capitalei, în parteneriat cu Ministerul Transporturilor și Primăria Sectorului 1, demarează „un amplu proiect de regenerare urbană” în zona Gării de Nord.

Publicat: Joi, 21 August 2025, 14:38 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 15:54
După ani de zile, Gara de Nord, „poarta de intrare” în Capitală, se pregătește de modernizare. Reabilitarea celei mai mari stații de cale ferată de la noi din țară este un proiect amplu, la care vor colabora Ministerul Transporturilor şi Primăria sectorului 1.

Potrivit observatornews.ro, dacă termenele vor fi respectate, Gara de Nord va fi de nerecunoscut peste cinci ani.

Primarul general interimar al Bucureștiului a publicat imagini 3d care arată o zonă de nerecunoscut în comparație cu ce vedem astăzi în jurul celei mai mari stații feroviare a României.

Gara de Nord va trece printr-un proces de regenerare, a anunțat Stelian Bujduveanu, care împreună cu Ministerul Transporturilor și Primăria Sectorului 1, vor să transforme întreaga zonă într-un nod intermodal ultramodern. Acesta ar urma să conecteze mult mai eficient toate mijloacele de transport din zonă, respectiv trenurile cu autobuze, troleibuze, tramvaie, cu metroul, precum și cu taxiurile din acea zonă.

Acest nod intermodal va arăta spectaculos, după cum reiese din imaginile postate de primarul general interimar Stelian Bujduveanu pe contul de Facebook. Sub Gara de Nord va fi amplasată o parcare subterană de câteva niveluri, unde toți cei care pleacă sau vor să își lase mașinile acolo o pot face printr-un sistem de park & ride.

De asemenea, porțiunea dintre Gara de Nord și până la pasaj va avea o zonă suspendată. Este vorba despre grădini suspendate, o zonă de agrement care va avea locuri de joacă pentru copii, locuri de plimbare, chiar și spații comerciale.

„În linii mari, vrem să:

  • transformăm zona într-un nod intermodal care să conecteze eficient metroul, tramvaiul, autobuzul, troleibuzul, taxiurile și trenurile;
  • construim o parcare subterană de tip park & ride;
  • realizăm o zonă de agrement suspendată, între clădirea Gării de Nord și Pasajul Basarab – un parc urban verde, cu alei pietonale, spații de joacă;
  • modernizăm toate arterele importante și spațiile publice adiacente: Calea Griviței, Bd. Dinicu Golescu, Bd. Gheorghe Duca, Str. Gării de Nord.

Proiectul va fi lansat prin concurs internațional de soluții.

Mulțumesc Ministrului Transporturilor, Ciprian Serban, primarului Sectorului 1, George Cristian Tuță, secretarului de stat, Bogdan Mîndrescu, și directorului Direcției Investiții, Cătălin Aflat, alături de care am stabilit detaliile acestui parteneriat”, a transmis primarul general interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, pe contul de Facebook.

