Guvernul spaniol oferă peste 1.000 de euro pentru un job. De ce nu vor să audă spaniolii de meseria respectivă

Guvernul spaniol a venit cu un program atipic pentru a soluționa criza forței de muncă dintr-un domeniu devenit neatractiv pentru spanioli. Iată cum a fost pus în practică totul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Octombrie 2025, 11:08 | Actualizat Marti, 28 Octombrie 2025, 11:08
Guvernul spaniol oferă peste 1.000 de euro pentru un job | Shutterstock

Guvernul spaniol a fost nevoit să lansez un program național pentru ca migranții să se angajeze într-un domeniu care nu mai este atrăgător pentru spanioli.

Citește și: Cele mai bine plătite trei domenii de muncă din România în 2024. Sectoarele cu cele mai mici salarii

De ce nu mai vor spaniolii să lucreze într-un domeniu în care se câștigă peste 1.000 de euro pe lună

Potrvit unei surse, tot mai puțini spaniloi doresc să devină ciobani sau să lucreze în agricultură, în ciuda unui salariu lunar de 1.300 de euro.

Situația a devenit îngrijorătoare pentru autorități, care au venit cu un program național pentru a aduce oameni din alte țări care să susțină aceste domenii. Astfel, satele depopulate din Spania au devenit o a doua casă pentru migranți din Venezuela, Afganistan și alte țări africane.

Citește și: Ce salariu primește un nepalez, angajat la supermarket. "Cel mai greu este drumul spre muncă"

Osam Abdulmumen, un tânăr de 25 de ani din Sudan, a ajuns în satul Los Cortijos, în regiunea Castilia-La Mancha. Tânărul a fugit de războiul civil din țara sa natală, lăsându-și în urmă familia, iar acum are în grijă 400 de oi pentru 1.300 de euro pe lună.

În 1950, mai bine de jumătate din populația Spaniei, aproxiativ 60% locuia la sat. De-a lungul timpului mediul rural a rămas depopulat. În prezent, 80% din populația Spaniei locuiește în mediul urban.

Citește și: Un cunoscut patron român nu mai vrea să angajeze asiatici la restaurantele sale. Cum își explică decizia: „I-am cazat pe oameni…”

Spania încă este unul dintre principalii producători agricoli ai Europei, însă nici 4% din populația activă nu se ocupă de ferme sau agricultură. Autoritățile au nevoie de ajutorul migranților și le-au oferit cursuri pentru ca aceștia să se descurce în domeniile-problemă.

Astfel, s-a găsit o soluție viabilă pentru criza forței de muncă din domeniile respective.

Citește și: Barbie de România conduce tiruri cu bărbații, nu mașini de lux. Tânăra muncește în condiții grele pentru a pune ban pe ban

Cursurile se desfășoară lângă Toledo, pe parcursul a cinci zile. Acolo cursanții învață să gestioneze o turmă, să mulgă oile și să utilizeze echipamentele necesare. După cele cinci zile de cursuri, toți participă la o zi de practică. După care cei care au drept de muncă în Spania, sunt repartizați la ferme din întreaga țară.

Citește și: Locul de muncă plătit regește, cu 8.000 de lei, fără facultate în România. "Se poate câştiga în România ca în străinătate"

Potrivit sursei menționate anterior, din 2022, în jur de 460 de oameni au urmat cursurile oferite de autorități.

