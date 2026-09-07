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Ilie Năstase, reclamat de soția sa, Ioana, în plin divorț! Polițiștii au emis un ordin provizoriu de protecție

Ilie Năstase este din nou în atenția autorităților, după un conflict pe care l-ar fi avut cu soția sa, Ioana Simion.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Luni, 07 Septembrie 2026, 18:10 | Actualizat Luni, 07 Septembrie 2026, 18:12
Ilie Năstase, reclamat de soția sa, Ioana, în plin divorț! Polițiștii au emis un ordin provizoriu de protecție | antena 1
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Polițiștii din Năvodari au fost sesizați duminică seară, după ce o femeie a reclamat că soțul i-ar fi adresat injurii și amenințări.

Ilie Năstase, reclamat de soția sa, Ioana, în plin divorț

Ulterior, autoritățile au deschis un dosar penal pentru a stabili exact ce s-a întâmplat.

Potrivit reprezentanților IPJ Constanța, polițiștii au fost chemați în jurul orei 20:40. Femeia a relatat că între ea și soțul său a avut loc un conflict verbal și că acesta i-ar fi adresat amenințări. Ea a mai spus că între cei doi exista o situație conflictuală, însă până în acel moment nu sesizase Poliția.

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În urma evaluării situației, oamenii legii au stabilit inițial că ar exista un risc iminent pentru viața, integritatea fizică sau libertatea femeii. În aceste condiții, a fost emis un ordin de protecție provizoriu, iar bărbatului i-au fost comunicate obligațiile impuse. Femeia ar fi solicitat și monitorizare electronică.

Ulterior, însă, procurorul de caz a infirmat ordinul de protecție provizoriu. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului. Potrivit informațiilor publicate de presa sportivă, bărbatul vizat în acest caz este Ilie Năstase.

Ilie Năstase și Ioana Simion se află în proces de divorț încă din 2025, potrivit informațiilor publicate de GSP.

Ilie Năstase, alte probleme cu legea în trecut

Fostul mare tenismen rămâne una dintre cele mai importante figuri ale sportului românesc. În 1973, a devenit primul jucător din istorie care a ocupat poziția de lider mondial ATP, poziție pe care a deținut-o timp de 40 de săptămâni. În palmaresul său se află două titluri de Grand Slam la simplu: US Open 1972 și Roland Garros 1973, precum și două finale disputate la Wimbledon.

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Actualul incident nu este însă primul episod în care Năstase a avut probleme cu autoritățile. În mai 2018, fostul sportiv a fost prins conducând sub influența alcoolului și a refuzat recoltarea probelor biologice. În aceeași zi, a fost oprit din nou în timp ce conducea un scuter fără permis. Ulterior, a fost condamnat la nouă luni și zece zile de închisoare cu suspendare.

În noiembrie 2022, Năstase a fost din nou prins băut la volan, cu o alcoolemie de 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. A primit o amendă contravențională de 1.305 lei, iar permisul i-a fost suspendat pentru 90 de zile.

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