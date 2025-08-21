Imaginea președintelui Nicușor Dan, folosită în scheme frauduloase de tip „investiții rapide”. Avertismentul DNSC

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat că pe internet circulă un clip care utilizează imaginea lui Nicușor Dan în scheme frauduloase de tip „investiții rapide”.

În acel clip fals, președintele Nicușor Dan pare că promovează o așa-zisă „oportunitate de investiție” cu promisiunea unor câștiguri miraculoase. Videoclipul fraudulos începe cu îndemnul președintelui ca fiecare român să se „alăture acestui proiect pentru că va primi un venit garantat echivalent cu 90.000 de lei pe lună”.

„Avertizare privind utilizarea frauduloasă a imaginii președintelui României în scheme frauduloase de tip „investiții rapide”.

Circulă pe internet o fraudă care folosește imaginea președintelui Nicușor Dan promovând o așa-zisă „oportunitate de investiție” cu promisiunea unor câștiguri miraculoase.

Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoțiile și a convinge potențialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori.

Recomandări de securitate:

- Fiți vigilenți la materialele video în care persoane publice promovează „investiții sigure” sau câștiguri rapide.

- Verificați sursa și accesați doar site-urile oficiale ale instituțiilor.

- Evitați să dați click pe linkuri primite în reclame suspecte.

- Nu oferiți date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.

- Raportați imediat paginile suspecte către platforma social media și către DNSC la 1911 sau prin completarea formularului pnrisc.dnsc.ro.

Pentru mai multe informații, consultați ghidul DNSC dedicat deepfake: https://www.dnsc.ro/vezi/document/ghid-deepfake

Testează-ți capacitatea de recunoaștere a unui deepfake prin intermediul testului interactiv DNSC: https://www.dnsc.ro/deepfake

Urmărește videoclipul DNSC cu recomandări practice despre deepfake și siguranța online: https://www.youtube.com/watch?v=rtwOJkV8whQ

Rămâi vigilent și protejează-ți datele!”, a fost anunțul făcut de Directoratul Național de Securitate Cibernetică pe Facebook.

