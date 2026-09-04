Motivul pentru care prezentatoarea a plâns atât de mult. Ce a declarat Mirela Vaida.

Mirela Vaida nu s-a recunoscut când s-a văzut la Asia Express. Motivul pentru care prezentatoarea a plâns atât de mult | antena 1

Mirela Vaida, dezvăluiri despre experiența de la Asia Express: „Doamna Mirela a dispărut cu totul”

Mirela Vaida nu s-a recunoscut când s-a văzut la Asia Express

Participarea la Asia Express pare să fi scos la iveală o latură mai puțin cunoscută a Mirelei Vaida. Obișnuită cu platourile de televiziune și cu un ritm de lucru intens, prezentatoarea s-a văzut pusă în situații complet diferite de cele cu care era familiarizată. Drumuri dificile, condiții meteo schimbătoare, lipsa confortului și provocările zilnice au făcut-o să își depășească limitele.

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Vedeta a povestit despre momentele în care a realizat că aventura nu avea să fie deloc una ușoară. Experiența a venit cu oboseală, stres și situații în care concurenții au fost nevoiți să se descurce cu foarte puține resurse. Pentru Mirela Vaida, adaptarea la acest stil de viață a însemnat să renunțe, cel puțin temporar, la imaginea pe care publicul o asociază cu ea.

„Vreau să vă zic că am fost amețită, până am înțeles care-i treaba. Slabă, am plan, unii dintre ei să fie dezamăgiți”, a spus Mirela Vaida, rememorând perioada petrecută în competiție.

Vedeta a descris și condițiile cu care s-a confruntat în timpul filmărilor. Departe de confortul de acasă, concurenții au fost nevoiți să accepte un stil de viață mult mai simplu și să facă față unor situații neprevăzute.

„Ce tocuri? Ești homeless, pe străzi, te plouă, te ninge, ruptă-n gură, cu părul ăla, cu ghiozdanul, ăla mai mare ca tine care mi-a rupt toate alea”, a povestit ea.

Asia Express, o experiență care i-a testat limitele

Pentru Mirela Vaida, competiția nu a însemnat doar probe și drumuri dificile, ci și o schimbare totală de perspectivă. Confruntată cu lipsa confortului și cu presiunea concursului, vedeta a fost nevoită să lase în urmă rutina cu care era obișnuită.

În acest context, Mirela Vaida a recunoscut că experiența a scos la suprafață o versiune diferită a sa. Presiunea, oboseala și ritmul alert al competiției au făcut-o să reacționeze diferit decât în viața de zi cu zi.

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„Eu nu sunt o persoană comodă, doamna Mirela a dispărut cu totul”, a mai declarat vedeta.

Mărturisirile sale arată cât de puternic poate schimba o astfel de experiență chiar și o persoană obișnuită cu presiunea televiziunii. De această dată, provocarea nu s-a desfășurat într-un studio, ci pe teren, unde fiecare zi a venit cu propriile dificultăți.