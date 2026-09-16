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Cât câștigă liderii lumii. Salariul președintelui SUA și ce indemnizație primește șeful statului român

Cât câștigă liderii lumii în 2026? De la salariul lui Donald Trump și indemnizația președintelui României până la suma uriașă din Singapore.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Miercuri, 16 Septembrie 2026, 17:48 | Actualizat Miercuri, 16 Septembrie 2026, 17:48
Cât câștigă liderii lumii. Salariul președintelui SUA și ce indemnizație primește șeful statului român | Hepta
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Cât câștigă, de fapt, cei mai importanți lideri ai lumii? De la salariul stabilit prin lege pentru președintele Statelor Unite până la remunerația premierului din Singapore, care va ajunge la 3,6 milioane de dolari singaporezi pe an începând din octombrie 2026, sistemele de plată diferă considerabil de la o țară la alta.

Cât câștigă liderii lumii

O comparație directă nu este întotdeauna simplă. În unele state este publicat salariul propriu-zis al funcției, în altele sunt incluse indemnizații sau beneficii, iar în anumite cazuri liderul poate primi separat bani pentru o altă funcție publică. Tocmai de aceea, cifrele de mai jos trebuie citite ținând cont de ceea ce reprezintă fiecare sumă.

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Ce sumă primește Donald Trump în fiecare an

În Statele Unite, remunerația președintelui este stabilită prin lege federală. Conform 3 U.S.C. §102, președintele primește 400.000 de dolari pe an, plătiți lunar. Separat, funcția beneficiază de o indemnizație de 50.000 de dolari pe an pentru cheltuielile legate de exercitarea atribuțiilor oficiale.

Asta înseamnă un salariu de aproximativ 33.333 de dolari pe lună, înainte de indemnizația separată pentru cheltuieli.

În 2026, funcția este ocupată de Donald Trump, al 45-lea și al 47-lea președinte al Statelor Unite, potrivit paginii oficiale a Casei Albe.

Canada – premierul Mark Carney are o remunerație distinctă pentru funcția de premier

În Canada, documentele bugetare oficiale pentru anul financiar 2026-2027 prevăd 220.600 de dolari canadieni pentru poziția „Prime Minister – Salary and motor vehicle allowance”. Suma apare în estimările statutare ale guvernului canadian.

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Este important însă că această valoare reprezintă componenta aferentă funcției de premier și nu trebuie confundată automat cu întreaga remunerație pe care o poate primi în calitate de parlamentar.

În prezent, funcția de premier al Canadei este ocupată de Mark Carney, care a devenit prim-ministru în martie 2025.

Cât primește președintele Braziliei lunar

În Brazilia, remunerația funcției prezidențiale este stabilită printr-un „subsídio”. Decretul Legislativ nr. 172/2022 prevede că, începând cu februarie 2025, președintele și vicepreședintele Republicii, precum și membrii Congresului și miniștrii de stat primesc 46.366,19 reali brazilieni pe lună.

Calculată pe 12 luni, suma ajunge la aproximativ 556.394 de reali brazilieni pe an.

Președintele Braziliei este Luiz Inácio Lula da Silva, numele său figurând în actele oficiale ale președinției braziliene publicate în 2026.

Marea Britanie – Keir Starmer are o remunerație separată pentru funcția de premier

În Regatul Unit, sistemul este diferit. Premierul este plătit atât în calitate de parlamentar, cât și pentru funcția guvernamentală.

Conturile oficiale ale HM Treasury pentru 2025-2026 indică pentru Keir Starmer o remunerație ministerială anualizată cuprinsă între 75.000 și 80.000 de lire sterline. Aceasta este componenta aferentă funcției de premier și nu reprezintă întregul venit rezultat din cele două poziții.

Franța – Emmanuel Macron are o formulă de calcul stabilită prin decret

În cazul Franței, salariul președintelui nu este prezentat într-o formă la fel de simplă precum în Statele Unite.

Decretul nr. 2012-983, aflat în vigoare și în 2026, stabilește că remunerația brută lunară a președintelui este calculată prin raportare la anumite grile salariale ale funcției publice. La aceasta se adaugă o indemnizație de rezidență de 3% și o indemnizație de funcție de 25%, calculată potrivit formulei prevăzute în decret.

Prin urmare, o cifră preluată de pe rețelele sociale fără explicația formulei poate fi înșelătoare.

Emmanuel Macron este în continuare președintele Franței, lucru confirmat de activitatea oficială a Palatului Élysée din 2026.

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Spania – cât primește Pedro Sánchez

În Spania, Portalul oficial de Transparență publică anual remunerațiile încasate de înalții demnitari. Pentru Pedro Sánchez, cea mai recentă cifră anuală disponibilă în datele publicate pentru exercițiul 2024 este de 93.145,20 euro.

Această sumă trebuie prezentată ca remunerația pentru funcția de președinte al Guvernului, nu ca o estimare pentru 2026. Datele sunt publicate în cadrul sistemului oficial de transparență, iar Pedro Sánchez este în continuare șeful Guvernului spaniol în 2026.

România – indemnizația președintelui este înghețată la nivelul din decembrie 2025

În România există o particularitate importantă pentru anul 2026. Legea-cadru nr. 153/2017 stabilește indemnizațiile funcțiilor de demnitate publică prin coeficienții prevăzuți în anexa nr. IX. În mod obișnuit, formula are legătură cu salariul minim brut pe țară.

Pentru 2026 însă, Legea nr. 141/2025 prevede în mod expres că indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2025.

Prin urmare, indemnizația președintelui României nu trebuie recalculată simplu prin înmulțirea coeficientului din lege cu salariul minim actual. Nivelul aplicabil în 2026 este cel înghețat la valoarea din decembrie 2025.

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Ucraina – veniturile lui Volodîmîr Zelenski nu trebuie confundate cu salariul prezidențial

În cazul Ucrainei, diferența dintre salariu și veniturile totale este esențială.

Declarația oficială pentru anul 2025 arată că veniturile lui Volodîmîr Zelenski și ale familiei sale au totalizat 15.805.828 de grivne. Din această sumă, 8.364.921 de grivne provin din răscumpărarea unor obligațiuni guvernamentale.

Administrația prezidențială precizează că restul veniturilor familiei, în valoare de 7.440.907 grivne, au provenit în principal din salariul președintelui, dobânzi bancare și venituri din închirierea unor proprietăți.

Așadar, cifra de 15,8 milioane de grivne nu poate fi prezentată drept „salariul lui Zelenski”.

Africa de Sud – Cyril Ramaphosa a primit o majorare pentru 2026

În Africa de Sud, remunerațiile demnitarilor sunt stabilite printr-un mecanism oficial care implică Independent Commission for the Remuneration of Public Office-Bearers.

În ianuarie 2026, președintele Cyril Ramaphosa a stabilit că, începând cu 1 aprilie 2026, anumite categorii de demnitari vor primi majorări. Pentru membrii executivului și Parlamentului, inclusiv pentru președinte, majorarea stabilită a fost de 3,8%, în timp ce pentru alte categorii a fost de 4,1%.

Comisia publică documentele oficiale privind remunerațiile pentru anul financiar 2025-2026, inclusiv determinarea prezidențială din ianuarie 2026.

Cyril Ramaphosa este președintele Africii de Sud, potrivit site-ului oficial al guvernului.

Japonia și Thailanda – atenție la listele cu liderii actuali

În Japonia, orice listă mai veche cu premierul trebuie verificată. Sanae Takaichi este prim-ministru în 2026, iar al doilea cabinet Takaichi a fost inaugurat la 18 februarie 2026, conform site-ului oficial al premierului Japoniei.

Și în Thailanda situația s-a schimbat. Anutin Charnvirakul este premierul țării, după numirea sa pentru un al doilea mandat în martie 2026, iar site-ul oficial al Guvernului Thailandei îl prezintă în această funcție.

Aceste două exemple arată de ce graficele despre „salariile liderilor lumii” trebuie verificate înainte de publicare: o informație corectă în urmă cu un an poate deveni depășită după schimbarea guvernului.

Țara în care premierul va ajunge la 3,6 milioane de dolari pe an

Unul dintre cele mai recente cazuri este Singapore. Potrivit Reuters, de la 15 octombrie 2026, remunerația anuală a premierului Lawrence Wong urmează să crească la 3,6 milioane de dolari singaporezi, de la aproximativ 2,2 milioane. Majorarea anunțată este de 64%.

Reuters notează că modificarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a remunerațiilor politice din Singapore. Noua sumă nu reprezintă însă doar un salariu lunar în sensul clasic, ci pachetul de remunerație aferent funcției de premier.

Astfel, diferențele dintre state nu țin doar de valoarea numerică a sumelor, ci și de modul în care fiecare guvern definește și publică remunerația unui lider: salariu de bază, indemnizații, beneficii, pensie sau alte componente ale pachetului de funcție.

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