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Cât costă o poză cu Donald Trump. Republicanii au dezvăluit prețul enorm pe care îl cer

Republicanii au dezvăluit cât costă o poză cu Donald Trump și prețul ridicat a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Joi, 03 Septembrie 2026, 14:08 | Actualizat Joi, 03 Septembrie 2026, 14:12
O poză cu Donald Trump costă mai mult de dublu față de una cu JD Vance | Getty Images
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Costul a fost dezvăluit în contextul în care urmează să aibă loc următoarea convenție a partidului dedicată alegerilor de la jumătatea mandatului, organizată la Dallas, în Texas.

Potrivit organizatorilor, republicanii care vor participa la viitoarea convenție vor avea oportunitatea să facă o poză alături de Donald Trump, scrie The Independent.

Poza e contra cost, desigur. Mai mult, prețul acesteia e mult mai ridicat decât se așteptau participanții la convenție.

The Wall Street Journal a avut acces la o invitație la evenimentul Comitetului Național Republican (RNC), ce e dedicat donatorilor.

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Cât costă o poză cu Donald Trump

Evenimentul va avea loc pe 9 și 10 septembrie. Din invitație reiese că donatorii vor avea și posibilitatea de a lua parte la o masă rotundă alături de președinte, contra sumei de 250.000 de dolari.

Dacă vor o poză cu fosta vedetă de reality show și actual președinte SUA, participanții trebuie să plătească 88.600 de dolari.

Pentru cei cărora li se pare prea mare acest preț, o fotografie alături de vicepreședintele JD Vance costă mai puțin de jumătate, respectiv 35.000 de dolari. Și acestea nu sunt singurele moduri în care participanții pot cheltui sume enorme la eveniment.

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Partidele organizează, de regulă, convenții naționale doar în vara dinaintea alegerilor prezidențiale, nu și înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului. Aceste reuniuni au rolul de a desemna oficial candidatul partidului pentru Casa Albă.

Cum la alegerile de la jumătatea mandatului nu există un candidat prezidențial care să fie desemnat, nu e clar ce va însemna statutul de „delegat” pentru participanții la evenimentul din această lună, organizat la American Airlines Center.

Acest lucru nu a împiedicat însă site-urile filialelor republicane să ofere statutul de „delegat onorific” pentru sume de până la 20.000 de dolari.

Membrii Camerei Reprezentanților ar urma să plătească și mai mult pentru a participa, respectiv 25.000 de dolari. Unele dintre biletele din categoria premium ajung la 100.000 de dolari.

Cum justifică republicanii costurile ridicate

Reprezentanta republicană din Texas Beth Van Duyne, responsabilă cu finanțele în cadrul National Republican Campaign Committee, a apărat costurile ridicate pentru membrii Congresului.

Ea a declarat că Partidul Republican trebuie să „se asigure că îi sprijinim pe ceilalți candidați care se află în curse foarte dificile și disputate din întreaga țară”. Van Duyne a susținut că astfel „fiecare contribuie și își face partea”.

Convenția a fost criticată și pentru implicarea sponsorilor corporativi. Un consultant republican a descris reuniunea drept „nu o convenție adevărată”, ci „o adevărată vânătoare de bani”.

Au fost ridicate semne de întrebare și cu privire la momentul ales pentru organizarea evenimentului. Convenția se deschide chiar în ziua în care începe noul sezon NFL și se încheie cu doar o zi înainte ca Statele Unite să marcheze 25 de ani de la atentatele teroriste de la 11 septembrie.

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În ciuda tuturor acestor controverse, RNC estimează că aproximativ 30.000 de persoane vor participa la eveniment. Susține că a strâns deja 42 de milioane de dolari, suficient pentru a acoperi integral costurile convenției.

Alegerea statului Texas drept stat-gazdă e și ea importantă. Candidatul republican pentru Senat, Ken Paxton, afectat de mai multe scandaluri, se confruntă în noiembrie cu o luptă dificilă pentru un loc în Senat împotriva democratului James Talarico. Talarico a strâns 68 de milioane de dolari, comparativ cu cele 9 milioane de dolari obținute de Paxton.

Trump a decis să se implice direct și să fie în centrul campaniei Partidului Republican pentru alegerile de la jumătatea mandatului din acest an, în ciuda faptului că rata sa de aprobare se menține în jurul valorii de 30%.

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