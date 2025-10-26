Suma care va ajunge la seniori în mai puțin de două luni face parte din ajutorul total de 800 de lei pe care Guvernul l-a stabilit în acest an.

Înainte de sărbătorile de iarnă, o parte dintre pensionarii din țara noastră vor primi bani în plus la pensie, susține ministrul Muncii, Florin Manole. Sumele se acordă doar în cazul a 2 750 000 de seniori, care se află printre cei mai afectați români în această perioadă dificilă din punct de vedere financiar, dar și care, bineînțeles, îndeplinesc toate condițiile necesare impuse de autorități.

O categorie de pensionari va primi bani în plus la pensie în luna decembrie a acestui an. Care sunt condițiile

Potrivit anunțului făcut de ministrul Muncii, Florin Manole, chiar pe pagina sa de Facebook, pensionarii români care se regăsesc într-o anumită categorie de beneficiari, se vor putea bucura de 400 de lei la pensie înainte de finalul anului 2025.

Cei care se încadrează în regulamentul impus de autorități sunt pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2 574 de lei, anunță ministrul Muncii.

„2.750.000 de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei vor primi în decembrie 2025 sprijinul financiar de 400 de lei, a doua tranşă din ajutorul de 800 de lei acordat în acest an. Avem aceşti bani în buget şi vor ajunge la cei care sunt cei mai afectaţi în această perioadă”, a precizat oficialul Florin Manole, la finalul lunii septembrie, pe pagina sa de Facebook.

Suma care va ajunge la seniori în mai puțin de două luni face parte din ajutorul total de 800 de lei pe care Guvernul l-a stabilit în acest an, măsura venind în completarea politicii de protecție socială implemenată de autorități.

„Ştim că nu rezolvă multe dintre problemele cotidiene, dar aduce un ajutor concret, în prag de iarnă. Este o măsură de protecţie socială la care nu am renunţat şi care va fi binevenită”, a mai adăugat ministurl muncii despre relevanța acestui sprijin financiar, mai ales în contextul scumpirilor actuale și a traiului dus de români din ce în ce mai greu.

Acordarea acestui ajutor a fost aprobată printr-o ordonanță de urgență în luna martie a anului în curs chiar de guvernul condus de fostul prim-ministru al României, Marcel Ciolacu.

Iată și postarea făcută de ministrul Muncii:

Ce trebuie să știe pensionarii

Este important de menționat faptul că seniorii care se regăsesc printre cei 2,75 de milioane de beneficiari ai măsurii nu trebuie să depună cereri pentru a primi banii din partea statului.

Sumele acordate prin intermediul CNPP (Casa Națională de Pensii Publice) vor fi transferate fie pe card, fie prin mandat poștal, în funcție de modalitatea prin care pensionarii au ales să primească pensia.

Astfel, peste jumătate din totalul pensionarilor din țara noastră vor beneficia de ajutorul total oferit de Guvern în acest an.