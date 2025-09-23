Antena Căutare
Care e cea mai mare pensie specială din România! Care e vârsta de pensionare a magistraților în România

Cea mai mare pensie specială din România a ajuns la un nivel greu de imaginat pentru mulți pensionari obișnuiți.

Publicat: Marti, 23 Septembrie 2025, 13:16 | Actualizat Marti, 23 Septembrie 2025, 15:39
Care e cea mai mare pensie specială din România! Care e vârsta de pensionare a magistraților în România

Potrivit datelor oficiale prezentate de Antena 3, un magistrat încasează lunar 69.343 de lei (aproape 14.000 de euro). Din această sumă, doar 30% provine din contribuții (21.085 lei), în timp ce restul de 70% – adică 48.258 lei – este plătit direct de stat.

Pensiile magistraților: de 25 de ori mai mari decât media națională

Nu este un caz izolat. Pensia medie a magistraților în România se ridică la 25.356 de lei, adică de aproape zece ori mai mare decât salariul mediu și de 25 de ori mai mare decât pensia medie națională.

Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Aglaia Grădinaru s-a retras din învățământ

Situația a generat ample dezbateri publice, în special prin comparația cu restul pensionarilor. În România există în total 407.854 de pensii și indemnizații speciale, însă cele mai multe dintre acestea sunt de valori mult mai mici:

  • Persoane persecutate politic – indemnizație medie de 1.515 lei
  • Eroii-martiri și luptătorii de la Revoluție – indemnizație medie de 2.175 lei

Vârsta de pensionare a magistraților: 47 de ani

Un alt aspect controversat este vârsta de pensionare a magistraților. În România, aceasta este de numai 47 de ani, un prag mult mai mic decât în alte state europene:

  • Austria, Belgia, Bulgaria – 65 de ani
  • Franța, Germania, Grecia – 67 de ani
  • Italia, Finlanda, Slovenia – 70 de ani

Astfel, magistrații români ajung să beneficieze de pensii speciale timp de decenii, în timp ce majoritatea cetățenilor ies la pensie abia după o viață întreagă de muncă, potrivit adevărul.ro.

Reforma propusă de Guvern

Guvernul condus de Ilie Bolojan a inclus pensiile magistraților în pachetul de reforme pentru reducerea deficitului bugetar. Principalele măsuri propuse sunt:

  • Creșterea vârstei de pensionare la 65 de ani
  • Stabilirea unei vechimi minime de 35 de ani în muncă
  • Limitarea pensiei la 70% din venitul net obținut în ultima lună de activitate

Pe 24 septembrie 2025, Curtea Constituțională a României urmează să dezbată legea privind pensiile magistraților, un moment crucial care ar putea rescrie regulile pentru una dintre cele mai privilegiate categorii profesionale din țară.

Cât este pensia medie în România și ce categorie de persoane câștigă cel mai mult. Care e numărul total de pensionari din țară

Vezi mai multe stiri de ultima ora pe observatornews.ro

