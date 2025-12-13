Antena Căutare
Prețul unui cofraj de ouă îi nemulțumește pe români. De ce s-au scumpit atât de mult în ultima perioadă

Prețul ouălor a crescut alarmant, iar consumatorii sunt din ce în ce mai revoltați, mai ales acum, în prag de sărbători. Mulți români recurg la compromisuri pentru a-și permite să cumpere alimentele de bază în această perioadă.

Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 13 Decembrie 2025, 16:25
Prețul unui cofraj de ouă îi nemulțumește pe români

Este o perioadă tot mai grea din punct de vedere financiar pentru majoritatea românilor, însă creșterile de preț sunt departe de a se termina prea curând.

Tot mai multe alimente devin din ce în ce mai scumpe, iar cei care vor neapărat să le cumpere fac eforturi uriașe pentru a le pune pe masă, mai ales acum, de sărbători.

Ouăle se numără printre alimentele de bază care nu pot lipsi niciodată din bucătăriile românilor, dar pentru că prețul lor a crescut brusc, mulți dintre aceștia recurg la compromisuri pe care altă dată nu și le-ar fi imaginat.

Citește și: Cum verifici carnea de porc pentru masa de Crăciun. Recomandările inspectorilor sanitari pentru clienții magazinelor

Descoperă în rândurile de mai jos care este motivul scumpirii și cum au reacționat unii dintre cei nemulțumiți.

Prețul unui cofraj de ouă îi nemulțumește pe români

Recent, o postare făcută în mediul online a stârnit zeci de reacții din partea românilor care s-au săturat de prețurile exagerate ale alimentelor de bază care, altă dată, erau mai ieftine și care nu reprezentau un „moft” așa cum se pare că se întâmplă acum.

Totul a pornit de la prețul unui cofraj de ouă care a ajuns să coste în prezent 35 de lei, fapt care i-a revoltat destul de tare pe cei care altă dată scoteau mult mai puțin din buzunar.

„Ce e în neregulă cu țara asta?! De când s-au făcut ouăle 35 RON?! Nu erau 22? Dintr-un bon de masă, abia mai iei un carton de ouă. Ăștia care zic mereu că nu au buget când ceri mărire salarială, oare trec și ei prin supermarket?!”, a scris unul dintre internauții care i-au dat dreptate celui care și-a făcut curaj să posteze, scrie Spynews.

Este adevărat faptul că prețul de 35 de lei era afișat pentru un cofraj de 30 de ouă, însă prețul nu este unul tocmai tolerat de consumatori, deoarece în mod normal chiar și acesta ar fi fost mai ieftin. Potrivit unui calcul simplu, prețul unui singur ou a ajuns acum la aproximativ 1,17 lei, motiv pentru care tot mai mulți și-au strigat nemulțumirea.

Citește și: Postul Crăciunului: gaură în bugetul familiei sau o metodă de economisire. Cât costă, de fapt, mesele de post

„Fraților… sincer… mergeți la țară, în orice sat, la primul birt și întrebați cine vinde ouă. Eu așa am găsit: mă duc la nea Ion și cumpăr de la el vreo 30-40 de ouă. Susțineți agricultura locală, vă rog!”, a scris un alt român care și-a dorit să facă o recomandare sinceră.

Totuși, potrivit unui cumpărător care a acordat un interviu pentru Observator, un cofraj de ouă se poate găsi la raft și cu un preț de 50 de lei.

„Chiar şi casiera se miră că s-a făcut cofrajul de 30 de ouă 50 de lei. Era 27, 26” a spus acesta.

De ce s-au scumpit atât de mult ouăle în ultima perioadă

În timp ce unii susțin că scumpirile sunt cauzate de gripa aviară din Europa, specialiștii explică că motivul este altul.

Mai exact, la finalul lunii noiembrie mai multe magazine s-au confruntat cu o lipsă de ouă la raft, deoarece exporturile sunt din ce în ce mai mari. Cantitățile trimise în străinătate au crescut cu peste 40% în ultima perioadă, iar cantitatea mai mică pune presiune pe prețuri.

„Cresc la fiecare săptamână sau la fiecare două săptămâni. Este o conjunctură destul de ciudată în piaţă. Astăzi nu există ou mai ieftin de un leu. Oriunde ne-am uita şi la orice fel de calitate a oului. Ne aşteptăm ca şi în decembrie să crească” relata Horia Cardos, CEO companie producătoare de ouă, în urmă trei săptămâni, potrivit sursei citate anterior.

Deși a fost contactat de Observator, ministrul Agriculturii nu și-a dorit să comenteze situația care îi revoltă atât de tare pe români.

Citește și: Diferența dintre greutatea în viu și cea netă la porci. Cum să îți organizezi bugetul pentru masa de Crăciun

Un cofraj de ouă și o imagine inserată sub forma unui cerc cu mâna unei tinere care numără bancnote de 10 lei
Conform sursei, statisticile oficiale arată că, în utlimul an, ouăle s-au scumpit cu aproape 10%, mai ales că o mare parte din magazine au decis să renunțe la ouăle cod 3 în favoarea ouălor mai sănătoase.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

