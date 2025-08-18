Rezultate Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă. La ce oră se afișează notele inițiale, înainte de contestații

Astăzi, 18 august 2025, se vor afișa rezultatele examenului național de Bacalaureat, sesiunea de toamnă. Acestea sunt cele înainte de contestații.

Ministerul Educației va publica luni, 18 august, până cel târziu la ora 12:00, primele rezultate ale examenului de Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, înainte de soluționarea contestațiilor.

Notele vor fi disponibile atât pe site-ul oficial al examenului (bacalaureat.edu.ro), dar și fizic, la avizierele centrelor de examen (unități de învățământ liceal sau alte instituții de profil).

Listele vor fi anonimizate, fiecare candidat primind un cod unic alfanumeric, atribuit la prima probă scrisă susținută în cadrul examenului.

Cum se depun contestațiile la Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă și când se afișează rezultatele finale

Peste 30.200 de absolvenți de liceu s-au înscris la examenul de Bacalaureat de toamnă 2025, cel mai mic număr din ultimii 21 de ani. Peste 18.200 de candidați provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidați din promoţiile anterioare, potrivit ministerului Educației și Cercetării, citat de edupedu.ro.

În sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat 2025, candidații pot solicita luni, 18 august, în intervalul 14:00 - 18:00, consultarea lucrărilor după afișarea primelor rezultate și pot depune primele contestații.

Contestațiile mai pot fi depuse și în zilele de marți, 19 august, și miercuri, 20 august, atât în format fizic, cât și electronic.

„Contestațiile pot fi depuse atât în format standard, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip, prin intermediul căreia își exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz (prin creștere sau descreștere), nota inițială”, potrivit Edu, citat de digi24.ro.

Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate luni, 26 august.

Examenul este considerat promovat de candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii:

au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor

au susţinut toate probele scrise

au obținut minimum nota cinci la fiecare probă

au obținut cel puțin media șase (în baza notelor primite la probele scrise)

Elevii care au absolvit liceul în 2025 fac parte din Generația „experiment” 2012-2025, primii elevi care au făcut clasa pregătitoare, potrivit edupedu.ro. Este vorba de cea mai mică generație de elevi ca număr de înscriși la școală, cu un parcurs școlar marcat de abandon, stagnare curriculară și lipsa de coerență a reformelor educaționale, mai notează sursa citată mai sus.

