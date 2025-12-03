Rezultatele autopsiei în cazul morții medicului Ștefania Szabo. Ce i-a adus sfârșitul doctoriței din Buzău

Ștefania Szabo a fost găsită fără suflare în urmă cu aproximativ o lună în Camera de Gardă a Spitalului Județean Buzău. Ancheta în cazul morții sale continuă după ce s-a descoperit că nu a făcut infarct sau accident vascular cerebral.

Moartea Ștefaniei Szabo, medic chirurg și director medical al Spitalului Județean Buzău, a provocat revoltă în sistemul de sănătate din România, mai ales că inițial s-a adus în atenție faptul că aceasta lucra până la epuizare din dorința de a duce la bun sfârșit gărzile din program.

Acum, la mai bine de o lună distanță de la moartea ei, rezultate autopsiei fac lumină în anchetă, însă aceasta se află în continuare în desfășurare pentru a stabili exact tot ceea ce s-a întâmplat.

Medicul Ștefania Szabo nu a murit din cauza unui AVC sau a unui infarct. Ce i-a adus sfârșitul doctoriței din Buzău

În dimineața zilei de 28 octombrie 2025, Ștefania Szabo a fost găsită fără viață în Camera de Gardă a Spitalului Județean Buzău, îngrozindu-i pe cei care o știau mereu cu zâmbetul pe buze și plină de speranță.

Aceasta era extrem de dedicată carierei sale, iar potrivit informațiilor apărute în spațiul public, obișnuia să neglijeze viața ei personală, mai ales în contextul în care se simțea copleșită de volumul de muncă cu care se confrunta în ultimele luni din viața ei.

Potrivit rezultatelor autopsiei, moartea doctoriței a avut loc în jurul orei 01:00, la scurt timp după ce realizase ultimul consult în jurul orei 00:00 - 00:30. Ea s-ar fi retras în camera de gardă, acolo unde a fost găsită și o seringă goală, în care se presupune că ar fi fost o substanță anestezică extrem de puternică, motiv pentru care s-a zvonit că aceasta ar fi vrut să se sinucidă.

Totuși, o prietenă apropiată a contrazis cu tărie această posibilitate, menționând că ea avea planuri de viitor.

„Poate lua suplimente pentru păr, pentru unghii, pentru îngrijirea tenului. Știu că își dorea foarte mult să acumuleze poate câteva kilograme. Ea era un om optimist, un om vesel, un om puternic. Mi-e greu să cred că nu și-ar fi dorit să se mai trezească a doua zi” spunea aceasta, potrivit Cancan.

Conform documentelor medico-legale, moartea doctoriției nu a avut loc din cauza unui accident vascular cerebral sau a unui infarct, așa cum s-a crezut inițial, deoarece specialiștii au descoperit că plămânii ei au rămas fără aer.

După ce aceste detalii au ieșit la iveală, oficialii au decis continuarea anchetei, mai ales în contextul în care direcția investigației a fost schimbată complet.

Acum, anchetatorii caută motivul real pentru care aceasta a rămas fără aer, dar și ce s-a întâmplat după ultimul ei consult.

Analiza toxicologică urmează să stabilească dacă Ștefania Szabo a avut în organism urme de substanțe anestezice sau de altă natură, însă faptul că ea se afla singură în acel moment complică extrem de rău toate ipotezele de până acum.

