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Sora Ancăi Pandrea, declarații emoționante la înmormântarea actriței. Cum a fost, de fapt, relația lor în ultimii ani

Sora Ancăi Pandrea, în lacrimi la înmormântarea actriței. Cătălina a venit în scaun cu rotile și a făcut dezvăluiri despre legătura lor.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Vineri, 04 Septembrie 2026, 09:24 | Actualizat Vineri, 04 Septembrie 2026, 09:26
Sora Ancăi Pandrea, declarații emoționante la înmormântarea actriței. Cum a fost, de fapt, relația lor în ultimii ani | captura instagram/facebook
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Sora Ancăi Pandrea a fost prezentă astăzi la înmormântarea actriței, pentru a-i aduce un ultim omagiu.

Sora Ancăi Pandrea, declarații emoționante la înmormântarea actriței

Cătălina a ajuns la Cimitirul Sfânta Vineri din București în scaun cu rotile și a vorbit despre relația specială pe care a avut-o cu sora sa de-a lungul anilor. Potrivit Spynews, aceasta a făcut declarații despre copilăria lor, dar și despre ultimele momente în care au păstrat legătura.

Cătălina a povestit, potrivit Spynews, că ea și Anca Pandrea au avut o legătură strânsă încă din primii ani de viață. Cele două au crescut împreună, au împărțit numeroase momente din copilărie și au continuat să păstreze legătura chiar și după ce fiecare și-a întemeiat propria familie.

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Sora actriței a mărturisit că, până în ultimii ani, obișnuiau să se sune în fiecare zi. De asemenea, Cătălina a fost alături de Anca Pandrea în momente importante din viața acesteia și l-a cunoscut inclusiv pe primul iubit al actriței. Ulterior, i-a fost aproape și în perioada căsniciei cu Iurie Darie, cel pe care Anca Pandrea l-a considerat marea ei iubire.

„Am fost prietene. Și acum, la bătrânețe, în fiecare zi ne sunam. Ne-am scăldat, am învățat să înotăm pe gârlă, ce făceau toți copiii. (...) I-am cunoscut primul iubit, pe care îl chema Mircea, un băiat foarte frumos. Când s-a căsătorit cu Iurie Darie, deja am început să îmbătrânim, fiecare era cu familia lui”, a declarat sora Ancăi Pandrea, potrivit Spynews.

Cătălina: „Între noi nu au fost certuri, scandaluri”

Chiar dacă, odată cu trecerea timpului, întâlnirile dintre cele două surori au devenit mai rare, Cătălina spune că relația lor a rămas una apropiată. Potrivit declarațiilor oferite pentru Spynews, între ele au existat și mici momente de tensiune, însă niciodată conflicte serioase care să le distrugă legătura.

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„Relațiile erau frumoase, dar rare. Ei cu programul lor, eu cu programul meu. Ne-am înțeles bine în familie. Între noi nu au fost certuri, scandaluri. Râcă tot a mai fost, dar nu se poate”, a mai declarat Cătălina, potrivit Spynews.

Anca Pandrea s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, pe 31 august 2026. Actrița a fost condusă pe ultimul drum astăzi, 3 septembrie, și a fost înmormântată la Cimitirul Sfânta Vineri din București, alături de Iurie Darie.

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