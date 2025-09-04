Ținuta aleasă de Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing. Ce semnificație ascunsă ar putea avea

Viorica Dăncilă a fost o prezență care nu a putut trece neobservată la parada militară organizată la Beijing de președintele chinez Xi Jinping.

Foștii premieri PSD ai României, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, au fost prezenți la parada militară organizată de preşedintele chinez Xi Jinping la Beijing, pentru a marca sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cei doi au apărut într-o fotografie de grup alături de președintele Rusiei, Vladimir Putin, cel chinez Xi Jinping și cel nord-coreean, Kim Jong-Un.

„Sunt invitat, în aceste zile, la Beijing, în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei şi a fascismului în al Doilea Război Mondial. Mâine va avea loc o mare paradă militară şi o recepţie oferită de liderii chinezi”, a notat Adrian Năstase, care a scris pe blog că este invitat în China în calitate de fost demnitar, potrivit news.ro.

De asemenea, el a menţionat că a avut o discuţie cu „doamna ministru adjunct Sun Haiyan, în legătură cu teme sensibile de politică internaţională, inclusiv despre războiul din Ucraina şi despre relaţia dintre China, Rusia şi India”.

Cum s-a îmbrăcat Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing

Viorica Dăncilă a optat pentru o ținută sobră, care le-a adus aminte unora de uniforma de pionier din comunism, notează Cancan.

Fostul premier al României a ales o rochie neagră peste genunchi cu mâneci bufante, albe, la care a asortat o pereche de pantofi negri. Părul l-a coafat ca întotdeauna, într-un coc elegant.

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a avut o reacție tranșantă după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă s-au fotografiat alături dictatorii lumii, la Beijing. Aceasta a afirmat că „România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”.

„România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi. Acasă ei vorbesc despre patriotism, dar un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor, sigur nu la câteva zile de când o dronă rusească a atacat o navă la sute de metri de graniţa noastră pe Dunăre, la săptămâni de când Rusia a bombardat și comunităţi în Ucraina, unde se vorbeşte limba română”, consideră Ministrul de Externe, Oana Țoiu.

Ministrul de Externe a adăugat că invitaţia „indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României”.

„Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inşişi, dar probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României - dar Putin a reuşit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României. România şi-a ales clar calea: Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, susţinerea democraţiilor şi a vecinilor noştri în acestă perioadă dificilă. Pentru a construi acest viitor în continuare, politicienii prieteni cu Putin nu ne reprezintă!”, a subliniat Oana Ţoiu, potrivit news.ro.

26 de lideri străini au fost invitați la eveniment. Din Europa au participat premierul extremist al Slovaciei, Robert Fico, și președintele naționalist al Serbiei, Aleksandar Vucici. Ambii sunt cunoscuți pentru legăturile lor cu Rusia, notează digi24.ro.