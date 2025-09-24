Un mesaj de ameninţare a fost primit pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi pe adresele unor şcoli.

Un nou mesaj de amenințare trimis către mai multe școli și instituții publice. Cine ar fi vinovatul | Shutterstock

De asemenea, s-au primit mesaje de amininţare în judeţul Galaţi, fiind vizate şcoli şi o unitate medicală. Poliţiştii au deschis anchete. Poliţia Română anunţă că ameninţările continuă, fiind primite mesaje marţi şi miercuri. Anchetatorii fac verificări în legătură cu o persoană care este posibil să fie cea care a trimis mesajele.

Poliţia Română a precizat că s-au primit ameninţări în judeţele Arad, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Brăila, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Galaţi, Hunedoara, Ialomiţa, Iaşi, Ilfov, Mehedinţi, Olt, Prahova, Sălaj, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Timiş, Tulcea, Vaslui şi Vâlcea.

O ameninţare a fost primită şi la o unitate de învăţământ din municipiul Tulcea, aceasta fiind trimisă chiar pe adresa de e-mail a şcolii.

”La data de 23 septembrie, în jurul orei 22:00, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Tulcea a fost sesizat, cu privire la faptul că o instituţie de învăţământ din municipiul Tulcea a primit, pe adresa oficială de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare. După sesizare, structurile competente au desfăşurat verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei. Menţionăm că I.P.J. Tulcea acţionează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona instituţiilor de învăţământ”, au anunţat reprezentanţii IPJ Tulcea

”La data de 23 septembrie a.c., Inspectoratul de Poliţie Judeţean Buzău a fost sesizat cu privire la faptul că mai multe instituţii de învăţământ din Buzău au primit pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj cu caracter de ameninţare, anunţă IPJ Buzău, potrivit news.ro.

Atât ieri, 23 septembrie, cât şi astăzi, 24 septembrie, Poliţia Română a fost sesizată cu privire la faptul că mai multe instituţii au primit, pe adresele oficiale de e-mail, un mesaj de ameninţare. Structurile competente desfăşoară verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”, anunţă, miercuri, Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Din primele date rezultate din verificările preliminare efectuate de Poliţie, în coordonare cu Serviciul Român de Informaţii, nu există indicii care să confirme că ameninţarea ar fi una reală.

”Menţionăm că Poliţia Română şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranţă. Siguranţa tuturor reprezintă o prioritate, iar autorităţile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip. Reiterăm faptul că, zilnic, poliţiştii sunt în teren şi desfăşoară acţiuni pentru protejarea comunităţii, iar sesizările cetăţenilor sunt esenţiale în tragerea la răspundere a celor care încalcă legea”, a mai transmis Poliţia Română.

”În ziua de 23 septembrie, pe adresa oficială de e-mail a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi a unor unităţi şcolare din judeţ a fost transmis un mesaj cu caracter de ameninţare la adresa unităţilor şcolare. Structurile competente desfăşoară în continuare verificări specifice, pentru stabilirea exactă a situaţiei”, a transmis, miercuri, IPJ Caraş-Severin.

Sursa citată precizează că Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin şi celelalte structuri de ordine publică acţionează în mod constant, pentru asigurarea unui climat de siguranţă, în special în zona unităţilor de învăţământ.

”Siguranţa tuturor reprezintă o prioritate, iar autorităţile tratează cu seriozitate orice sesizare de acest tip”, a mai transmis IPJ Caraş-Severin.

Un astfel de mesaj de ameninţare a fost trimis la începutul acestei săptămâni pe adresele mai multor şcoli şi unităţi medicale din Capitală, dar şi în mai multe judeţe.

”Luni dimineaţă, voi intra în spitalul vostru cu două pistoale Beretta Px4 Storm şi voi încerca să fac cât mai mult rău. Nu mă voi opri, voi omorî foarte mulţi pacienţi voi provoca un adevărat masacru, iar când va ajunge poliţia mă voi sinucide. Pregătiţi-vă pentru masacrul de luni. Toţi meritaţi să suferiţi eu îndur durere în fiecare zi, îmi urăsc viaţa, aşa că este timpul să vă simţiţi şi voi la fel. Abia aştept să vă omor”, este mesajul integral primit pe adresele oficiale de e-mail ale unităţilor de învăţământ şi medicale din mai multe zone din ţară.