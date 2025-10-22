Când începe vacanța de toamnă și cât va dura. Ce recomandă specialiștii în această perioadă

Elevii și cadrele didactice se pregătesc de vacanța de toamnă. Iată când începe și când se termină.

Elevii, dar și profesorii, sunt gata de vacanță, după aproape două luni de școală.

Când începe vacanța de toamnă și când se vor întoarce în sălile de clasă elevii și profesorii

Pe data de 24 octombrie, vineri, la finalul orelor de curs, elevii din întreaga țară intră în vacanța de toamnă. Este prima vacanță din anul școlar 2025-2026 și se va încheia la data de 3 noiembrie 2025.

Elevii și cadrele didactice au la dispozițe o săptămână pentru a se relaxa și pentru a-și încărca bateriile pentru restul semestrului.

Ce recomandă specialiștii pentru aceste zile de vacanță

O săptămână de vacanță este modalitatea perfectă pentru elevi, dar și pentru adulți, fie părinți, fie profesori, să se deconecteze de la ritmul accelerat al vieții și să se relaxeze.

Specialiștii însă avertizează în privința activităților pentru copii, mai ales, în această perioadă. Aceștia vorbesc despre „deconectare greșită” și dau câteva exemple de activități prin care își pot petrece timpul alături de copii, ajutându-i în același timp să profite din plin de vacanță.

„Copiii au nevoie de o pauză reală, nu de o pauză digitală. Vacanța este momentul ideal pentru reconectare cu familia, pentru explorare, joacă și relaxare. E important ca părinții să-i ajute să își ocupe timpul cu activități care le aduc bucurie și le dezvoltă creativitatea”, explică psihologul Aida Ivan, conform unei surse.

Aceasta le recomandă părinților să includă în activitățile zilnice pe care le fac alături de cei mici multă mișcare, interacțiune autentică ș curiozitate. Printre acestea activități se numără lectura, ținând cont de vârsta fiecărui copil, descoperirea unor noi hobbyuri, participarea la ateliere, activități sau plimbări în natură, ori vizite la muzee.

„O oră petrecută în parc, o seară de gătit în familie sau un joc de societate pot consolida legături și pot oferi copiilor amintiri de durată. Nu e nevoie de planuri costisitoare, ci doar de timp și atenție”, mai precizează specialistul.

De asemenea, se trage un semnal de alarmă în privința echilibrului între relaxare și activitate. Mulți părinții se confruntă cu dificultăți în privința menținerii unui astfel de echilibru, ceea ce dăunează copiilor.

„La început, sunt entuziasmați că nu au școală. După două zile, aud doar: <<Mă plictisesc!>> Anul acesta, am hotărât să facem altfel: vom merge la un atelier de ceramică, vom citi împreună și vom petrece o zi întreagă fără telefoane. Cred că și noi, adulții, avem nevoie de o astfel de deconectare”, spune o mămică/

În același timp, copiii văd vacanța ca pe o perioadă de libertate totală: „Abia aștept să dorm mai mult și să merg la bunici. Mama zice că o să mergem la ateliere.”

Părinții trebuie să fie atenți la nevoile copiilor, dar și la dorințele lor. Este foarte important ca elevii să nu se simtă copleșiți de activitățile pe care trebuie să le facă, dându-le impresia de un ritm și mai alert decât ceea ce se întâmplă în timpul școlii.