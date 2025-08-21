Cât costă un set de rechizite pentru noul an școlar. Puțini știu de existența cardurilor educaționale

Datele oferite de Institutul Național de Statistică arată ca toate rechizitele sunt mai scumpe decât anul trecut, fără nicio excepție. Descoperă cine sunt elevii și preșcolarii care pot beneficia de ajutor din partea statului.

Începerea noului an școlar reprezintă o adevărată provocare pentru cei mai mulți dintre părinții români care vor să le ofere copiilor lor cele mai bune condiții și produse pentru a învăța cât mai bine la școală.

Creșterea TVA-ului, scumpirea materiilor prime, dar și a transportului sunt doar trei dintre elementele cheie care au condus la explodarea prețurilor rechizitelor din marile magazine, iar cei care suferă cel mai mult sunt părinții care nu le pot oferi copiilor lor ceea ce își doresc sau ceea ce văd la alți colegi.

Descoperă în rândurile de mai jos la ce preț ajunge un set complet de rechizite în 2025 și ce sunt cardurile educaționale de care pot beneficia anumite categorii de elevi.

Cât costă un set de rechizite pentru noul an școlar

Potrivit Observator News, datele oferite de Institutul Național de Statistică arată ca toate rechizitele sunt mai scumpe decât anul trecut, fără nicio excepție.

Dacă ghiozdanele și caietele pentru clasele primare costă acum cu peste 8% mai mult, plastilina este produsul care a atins recordul cu o creștere de plus 11 procente și care a stârnit multe reacții în rândul părinților și nu numai. Totuși, comercianții încearcă să fie de partea lor și vin în întâmpinarea acestora cu o multitudine de oferte și pachete promoționale pentru a atenua în limita posibilităților cheltuială uriașă pe care majoritatea sunt nevoiți să o facă.

Cu toate acestea, pentru că, în cele mai multe cazuri, costul unui set de rechizite ajunge la 350 de lei, românii caută soluții în mediul online acolo unde pot compara mult mai ușor și rapid toate prețurile. Totuși, ceea ce nu mulți știu este că .... oferă carduri educaționale pentru anumite categorii de elevi.

Ce sunt cardurile educaționale, cine beneficiază de ele și până când sunt valabile

Prin intermediul proiectului „Sprijin educațonal pentru preșcolarii și elevii dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar și gimnazial”, preșcolarii și elevii din medii defavorizate primesc din partea statului tichete sociale pe suport electronic în valoare de 500 de lei care pot fi utilizate pentru achiziționarea materialelor necesare frecventării școlii și grădiniței.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) împreună cu Ministerul Educațieie și Cercetării (MEC) au stabilit ca sumele virate pe cardurile educaționale pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025, iar cele care nu vor fi utilizate vor fi retrase automat din conturi și nu vor mai putea fi folosite de către beneficiari.

„În acest an şcolar, aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi au beneficiat de acest ajutor, destinat achiziţionării de rechizite şi altor produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţei. Măsura are ca scop sprijinirea copiilor din medii dezavantajate, contribuind la reducerea abandonului şcolar şi la creşterea incluziunii în educaţie (...). În acest context, MIPE şi MEC fac un apel către părinţi să achiziţioneze din timp rechizitele necesare pentru noul an şcolar, valorificând fondurile europene alocate pentru a susţine educaţia copiilor”, transmit instituțiile, privit Digi24.

