Antena Căutare
Home News Inedit De ce începe anul școlar în septembrie, nu în luna ianuarie. Motivul la care puțini se gândesc

De ce începe anul școlar în septembrie, nu în luna ianuarie. Motivul la care puțini se gândesc

Te-ai întrebat vreodată de ce începe anul școlar în septembrie, și nu în ianuarie, prima lună din an? Programul școlar are o explicație simplă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 16:03 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 16:26
În multe țări din emisfera nordică, școala începe în luna septembrie | Shutterstock

Mulți nu știu de ce începe anul școlar în septembrie, și nu în ianuarie, prima lună din an. Există o explicație foarte simplă pentru acest fenomen, vechi de mai bine de 1 secol.

Deși revenitul la școală reprezintă un început nou, are loc în cea de-a 9-a lună din an, scrie Reader’s Digest.

În acest context, ar putea să pară mai logic ca anul școlar să înceapă chiar din ianuarie, la începutul anului.

Dar, istoric, septembrie a fost o lună mai bună pentru începerea școlii.

Articolul continuă după reclamă

De ce începe anul școlar în septembrie, nu în luna ianuarie

Anul școlar începe în luna septembrie dintr-un motiv simplu și e o regulă care s-a păstrat în majoritatea țărilor vestice, potrivit lui Thomas R. Guskey, profesor în cadrul Universității din Kentucky.

Școala începe, în general, toamna pentru că anul școlar datează din vremurile în care calendarul agricol avea prioritate.

„Când au fost adoptate primele noastre legi privind educația obligatorie, trăiam într-o societate predominant agrară,” spune Guskey. „Așa că exista această preocupare, copiii să fie acasă pentru a ajuta la treburile fermei, mai ales în sezonul recoltelor.”

Astfel, în zonele în care existau comunități agricole mari, școala se ținea în lunile mai reci, când nu se putea planta sau strânge recolta. În felul acesta, copiii puteau ajuta cu animalele și alte treburi agricole în perioadele aglomerate.

Districtele își organizau școala în funcție de nevoile locale. Școlile din zonele cu recolte importante toamna, de exemplu, aveau vacanță în septembrie și octombrie.

Citește și: Cât costă un set de rechizite pentru noul an școlar. Puțini știu de existența cardurilor educaționale

Merită menționat că, cel puțin în SUA, înainte de 1890, elevii din marile orașe mergeau la școală aproape tot anul (între 251 și 260 de zile de cursuri pe an, cu doar câteva vacanțe scurte). Pentru că acele orașe nu depindeau de agricultură pentru a-și câștiga traiul.

Dar anul școlar modern a schimbat acest lucru și acum școala începe, de obicei în septembrie. Schimbarea a avut loc pe măsură ce educația a devenit mai importantă. Ca urmare, sistemul de învățământ a avut nevoie de mai multă structură și uniformitate.

Când a devenit școala obligatorie

În România, școala a devenit obligatorie în 1864. Prima lege a învățământului a fost promulgată de Alexandru Ioan Cuza. Și în alte țări, situația a fost similară.

În SUA, în 1852, Massachusetts a devenit primul stat care a adoptat o lege privind educația publică obligatorie. Părinții care nu își trimiteau copiii la școală erau amendați.

Citește și: Copilul cel nou din școală: ce poți face pentru a-ți ajuta copilul

„Asta s-a datorat muncii unor oameni precum Horace Mann,” explică Guskey. „În Anglia, unde exista o ierarhie strictă, educația era pentru cei bogați și pentru regalitate.”

Nevoile agrare au continuat, însă. Ca urmare, s-a decis la un program școlar standardizat, pentru a gestiona toate nevoile comunitare. În acest fel, copiii puteau ajuta la muncile câmpului pe timpul verii, dar tot primeau o educație standardizată.

Multe țări, precum Canada și o mare parte din Europa, încep anul școlar toamna, la fel ca SUA. Dar altele urmează calendare academice diferite, bazate pe geografie și climă.

Australia, de exemplu, își începe anul școlar la sfârșitul lui ianuarie, după ce se încheie vara în emisfera sudică. Alte țări din emisfera sudică (precum Africa de Sud, Argentina, Brazilia și Noua Zeelandă) încep școala cam în aceeași perioadă (între ianuarie și începutul lui martie).

Experții vor să creeze hârtie și bureți din polen. Cum ar fi posibil... Funcția „tulburătoare” din alarma iPhone. Ce se ascunde pe smartphone-urile Apple...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Observatornews.ro ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut ANAF scoate la vânzare o casă cu două etaje şi un teren de 250mp, în Sibiu. Preţul cerut

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei
Super Neatza, 3 septembrie 2025. Concurs cu vouchere Decathlon! Filip Mihai, concurentul zilei Miercuri, 03.09.2025, 10:41
Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Mireasa sezonul 12, 2 septembrie 2025. Zvon în casa băieților: Concurenții ar fi vrut ca Alexandru să plece, nu Ion Marti, 02.09.2025, 16:57 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 2 septembrie 2025. Refuzul lui Mattia Carnessali de a merge la Dream Date cu Bianca Dan, discutat de cuplurile de vedete Marti, 02.09.2025, 18:55
Mai multe
Citește și
Luna Porumbului 2025 și eclipsa „sângerie” vor avea loc în același timp. Când poți admira fenomenele inedite
Luna Porumbului 2025 și eclipsa „sângerie” vor avea loc în același timp. Când poți admira fenomenele inedite
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Lacul care apare și dispare în doar câteva ore. Deja a uimit experții
Lacul care apare și dispare în doar câteva ore. Deja a uimit experții
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina Libertatea.ro
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România Jurnalul
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e... Kudika
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda:
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x