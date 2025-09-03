De ce începe anul școlar în septembrie, nu în luna ianuarie. Motivul la care puțini se gândesc

Te-ai întrebat vreodată de ce începe anul școlar în septembrie, și nu în ianuarie, prima lună din an? Programul școlar are o explicație simplă.

Mulți nu știu de ce începe anul școlar în septembrie, și nu în ianuarie, prima lună din an. Există o explicație foarte simplă pentru acest fenomen, vechi de mai bine de 1 secol.

Deși revenitul la școală reprezintă un început nou, are loc în cea de-a 9-a lună din an, scrie Reader’s Digest.

În acest context, ar putea să pară mai logic ca anul școlar să înceapă chiar din ianuarie, la începutul anului.

Dar, istoric, septembrie a fost o lună mai bună pentru începerea școlii.

De ce începe anul școlar în septembrie, nu în luna ianuarie

Anul școlar începe în luna septembrie dintr-un motiv simplu și e o regulă care s-a păstrat în majoritatea țărilor vestice, potrivit lui Thomas R. Guskey, profesor în cadrul Universității din Kentucky.

Școala începe, în general, toamna pentru că anul școlar datează din vremurile în care calendarul agricol avea prioritate.

„Când au fost adoptate primele noastre legi privind educația obligatorie, trăiam într-o societate predominant agrară,” spune Guskey. „Așa că exista această preocupare, copiii să fie acasă pentru a ajuta la treburile fermei, mai ales în sezonul recoltelor.”

Astfel, în zonele în care existau comunități agricole mari, școala se ținea în lunile mai reci, când nu se putea planta sau strânge recolta. În felul acesta, copiii puteau ajuta cu animalele și alte treburi agricole în perioadele aglomerate.

Districtele își organizau școala în funcție de nevoile locale. Școlile din zonele cu recolte importante toamna, de exemplu, aveau vacanță în septembrie și octombrie.

Merită menționat că, cel puțin în SUA, înainte de 1890, elevii din marile orașe mergeau la școală aproape tot anul (între 251 și 260 de zile de cursuri pe an, cu doar câteva vacanțe scurte). Pentru că acele orașe nu depindeau de agricultură pentru a-și câștiga traiul.

Dar anul școlar modern a schimbat acest lucru și acum școala începe, de obicei în septembrie. Schimbarea a avut loc pe măsură ce educația a devenit mai importantă. Ca urmare, sistemul de învățământ a avut nevoie de mai multă structură și uniformitate.

Când a devenit școala obligatorie

În România, școala a devenit obligatorie în 1864. Prima lege a învățământului a fost promulgată de Alexandru Ioan Cuza. Și în alte țări, situația a fost similară.

În SUA, în 1852, Massachusetts a devenit primul stat care a adoptat o lege privind educația publică obligatorie. Părinții care nu își trimiteau copiii la școală erau amendați.

„Asta s-a datorat muncii unor oameni precum Horace Mann,” explică Guskey. „În Anglia, unde exista o ierarhie strictă, educația era pentru cei bogați și pentru regalitate.”

Nevoile agrare au continuat, însă. Ca urmare, s-a decis la un program școlar standardizat, pentru a gestiona toate nevoile comunitare. În acest fel, copiii puteau ajuta la muncile câmpului pe timpul verii, dar tot primeau o educație standardizată.

Multe țări, precum Canada și o mare parte din Europa, încep anul școlar toamna, la fel ca SUA. Dar altele urmează calendare academice diferite, bazate pe geografie și climă.

Australia, de exemplu, își începe anul școlar la sfârșitul lui ianuarie, după ce se încheie vara în emisfera sudică. Alte țări din emisfera sudică (precum Africa de Sud, Argentina, Brazilia și Noua Zeelandă) încep școala cam în aceeași perioadă (între ianuarie și începutul lui martie).