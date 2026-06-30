Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026, de fapt! Anunțul făcut de ministrul Educației ce i-a bucurat pe elevi

Informația momentului pentru absolvenții de clasa a VIII-a! Ministrul Educației a anunțat că se vor afișa mai devreme notele de la Evaluarea Națională.

Descoperă ce anunțat ministrul Educației și când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026, de fapt | hepta

Elevii care au absolvit clasa a VIII-a și au susținut examenul de Evaluare Națională 2026 au mari emoții în aceste zile, căci urmează să fie afișate rezultatele ce vor decide ulterior la ce liceu vor fi repartizați elevii, în procesul de repartizare computerizată.

Conform calendarului oficial al Evaluării Naționale 2026, rezultatele se afișează pe 1 iulie 2026, până la ora 12:00. Într-un mesja transmis recent, ministrul Educației, Mihai Dimian, a transmis când se vor afișa, de fapt, rezultatele.

Când se afișează rezultatele la Evaluarea Națională 2026, de fapt. Anunțul făcut de ministrul Educației, Mihai Dimian, ce i-a bucurat pe elevi

Anul acesta, absolvenții clasei a VIII-a au susținut proba la Limba și literatura română în data de 22 iunie și proba la Matematică pe 24 iunie, urmând ca pe 1 iulie 2026 să își afle notele. Ca în fiecare an, subiectele sunt realizate de specialiști ai Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație și sunt adaptate modelului de evaluare tip PISA.

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În aceeași zi, adică pe 1 iulie 2026, în intervalul 14:00 și 18:00, elevii vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații. Și pe 2 și 3 iulie 22026 se vor vizualiza lucrările și se vor putea depune contestații, urmând ca în intervalul 4-7 iulie 2026 să fie soluționate contestațiile. Rezultatele finale se vor afișa pe 8 iulie 2026.

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Recent, ministrul Educației, Mihai Dimian, a făcut un anunț important despre afișarea rezultatelor de la Evaluarea Națională 2026.

Întrebat de o doamnă dacă sunt șanse ca rezultatele să fie afișate mai devreme decât era stabilit în calendarul oficial, ministrul Educației a transmis:

„Stimată doamnă, calendarul Evaluării Naționale, aprobat anul trecut, prevede 1 iulie ca dată fixă pentru afișarea rezultatelor („I iulie 2026: Afișarea rezultatelor inițiale până la ora 12:00, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (orele 14:00-18:00)!”). Sigur că, dacă mai sunt pe aici, voi solicita să afișăm cât mai devreme în ziua respectivă și să nu așteptăm până la ora 12”, a fost mesajul transmis de ministrul Educației, Mihai Dimian, potrivit edupedu.ro.

Așadar, există șanse destul de mari ca rezultatele de la Evaluarea Națională 2026 să fie afișate mai repede pe data 1 iulie 2026, nu la ora 12:00, așa cum prevede calendarul oficial.