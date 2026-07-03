Fraudă la examenul de Bacalaureat 2026! Subiectele și rezolvările, divulgate pentru bani! S-au făcut deja 47 de percheziții

Informații surprinzătoare ies la iveală despre cazul de fraudă de la Bacalaureat 2026! Dosarul cuprinde deja detalii incredibile și cinci personae au fost deja arestate.

Sunt suspiciuni de fraudă la examenul de Bacalaureat 2026, după ce oamenii legii au descoperit informații potrivit cărora ar exista o rețea prin intermediul căreia se divulgau subiectele și rezolvările pentru examenul de absolvire al liceului. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Fraudă la examenul de Bacalaureat 2026! Subiectele și rezolvările, divulgate pentru bani

Au ieșit la iveală informații importante despre dosarul fraudării examenului de Bacalaureat 2026. Potrivit anchetatorilor, un grup de persoane a constituit o rețea de divulgare a subiectelor și a rezolvărilor pentru examenul de Bacalaureat, totul în schimbul obținerii unor sume importante de bani.

Astfel, elevi care nu s-au simțit îndeajuns de pregătiți au decis să apeleze la această rețea de fraudare, în cadrul căreia se fotografiau subiectele din sălile de examen, acestea erau imediat rezolvate și candidaților li se transmiteau rezolvările, în vederea promovării examenului.

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Vineri, pe 3 iulie 2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a anunțat că s-au făcut numeroase percheziții și deja cinci suspecți au fost reținuți. Instanța va decide dacă aceștia se fac sau nu vinovați de divulgarea unor informații nepublice în scopul fraudării examenelor de absolvire a liceului. Potrivit informațiilor din dosarul de fraudă de la Bacalaureat, rețeaua ar fi existat încă din 2023.

Percheziții au fost făcute în 47 de locații din Alba, Arad, Bihor, Cluj și Sibiu.

„Pe baza probelor administrate, organele de urmărire penală au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 5 suspecţi, pentru comiterea unor infracţiuni de divulgare a informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice în scopul fraudării examenelor de bacalaureat, constând în suspiciunea rezonabilă că, în perioada 2023-2026, aceştia au creat şi consolidat o reţea de persoane, în scopul fraudării examenelor de bacalaureat de către zeci de candidaţi, la fiecare sesiune organizată în vederea susţinerii examenului, pentru obţinerea unor sume de bani”, anunţă procurorii, potrivit news.ro.

Cum funcționa totul? Candidații fotografiau subiectele de la examenul de Bacalaureat, le trimiteau rețelei, cineva rezolva rapid subiectele și răspunsurile erau apoi dictate prin intermediul unor dispozitive electronice cu cască disimulată.